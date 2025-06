Danes je potekalo delovno srečanje na temo celovite obravnave otrok in mladostnikov z nevarnim vedenjem. Izjave so podali premier Robert Golob, direktorica Vzgojnega zavoda Planina Leonida Zalokar ter redna profesorica na oddelku za psihiatrijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani Vesna Švab. Predsednik vlade je dal pobudo za sklic fokalne skupine za področje obravnave in prepoznavanja duševnih motenj pri mladostnikih in otrocih, posebej tistih, pri katerih se kaže nevarnost v vedenju.

Program bodo zagnali strokovnjaki, podprl ga je tudi predsednik vade Robert Golob. Skupina se bo ponovno sestala v začetku šolskega leta.

"Težave, ki se kažejo za nevarnim vedenjem otrok so zelo različne," je uvodoma dejala Vesna Švab in dodala, da zahtevajo intenzivno obravnavo. Največkrat so vzroki v socialnih in drugih okoliščinah v katerih živijo. Potrebno je, da njihove težave prepoznamo čim prej, treba je zagnati program prepoznave in omogočiti programe, ki jim bodo dovolili, da se bodo vrnili v domače okolje, šole itd.

"Nevarno vedenje je multidisciplinaren primer," je poudarila Leonida Zalokar in dodala, da mora k njemu pristopiti sociala, šolstvo, zdravstvo in pravosodje. Treba bo uvesti delo z otrokom in družino na domu, kar imajo druge države, je še dodala Zalokar in sklenila, da vse poti ne vodijo v vzgojne zavode.