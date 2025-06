Groza v ZDA: iščejo osumljenega morilca, mrtve našli vse tri njegove hčerke

Po prijavi matere o pogrešanju treh deklic so pretekli petek začeli pospešeno iskati očeta deklic, 32-letnega nekdanjega vojaka, ki bi lahko bil oborožen in zaradi vojaškega usposabljanja tudi potencialno nevaren družbi. Iščejo ga pripadniki lokalne policije, FBI in zvezni maršali, pri iskanju po odročnih gozdnih območjih pa si pomagajo tudi z droni in letalskimi silami.

Našli so bel tovornjak in mrtve deklice

Deklice, stare devet, osem in pet let, se po dogovorjenem obisku pri očetu, ki naj bi trajal tri ure, niso vrnile domov.

Policija v Wenatcheeju je po razpoložljivih informacijah konec tedna začela iskati beli poltovornjak, v katerem je bival Decker. Našli so ga v ponedeljek, v bližini kampa zahodno od Leavenwortha, približno 112 kilometrov vzhodno od Seattla, v bližini poltovornjaka pa odkrili tudi trupla treh deklic.

The bodies of Evelyn, Paityn, and Olivia Decker were discovered near a campground in Wenatchee, Washington. 🥺 Only a monster could hurt these innocent children.



Their father, Travis Decker, was not found along with the girls. He has been charged with three counts of… pic.twitter.com/2cpWlXMFxk — Rose (@901Lulu) June 3, 2025

"Nikoli se ni tako obnašal, se pa trenutno spopada s težavami v duševnem zdravju," je mati deklic povedala detektivu iz Wenatcheeja, potem ko se Evelyn, Paityn in Olivia Decker do 20. ure niso vrnile domov, očetov mobilni telefon pa je bil preusmerjen na glasovno pošto.

Washington state: Law enforcement is asking for help finding 32-year-old Travis Caleb Decker, wanted for 3 counts of 1st-degree murder and 1st-degree kidnapping.https://t.co/JZj975iIj4… pic.twitter.com/qtbQ80i2C5 — Kerry Slone(Stilettos&Shotguns) (@thereal_SnS) June 3, 2025

Travis Decker se je ameriški vojski pridružil leta 2013, leta 2021 pa prestopil v washingtonsko nacionalno gardo, kjer je bil v zadnjih letih delno zaposlen, a je vojaške vaje pred približno enim letom prenehal obiskovati.

Policija je državljanom še svetovala, naj se mu ne približujejo pod nobenim pogojem in takoj pokličejo policijo, če bi osumljenca kje videli.

Deckerja še iščejo.