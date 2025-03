Mladenič je septembra lani s puško doma v Lutonu na jugu Anglije ubil mater, sestro in brata, ki jim je zadal tudi več kot sto ran z nožem.

A mum & her 2 children were found dead at a flat in Luton on Friday. A GoFundMe has now been launched for Juliana Prosper, 48, Kyle Prosper, 16, and Giselle Prosper, 13. Son & brother, Nicholas Prosper, 18, has been charged him with 3 counts of murder. RIP 🙏🏾🧵 pic.twitter.com/UxTXTcorwR

"Tvoja želja je bila zloglasnost. Posmrtno si hotel biti znan kot najbolj slaven strelec na šoli v 21. stoletju," je ob obsodbi dejala sodnica.

Obsojeni je policiji ob aretaciji govoril o svoji nameri, da bi ubil štiriletne učence in dva učitelja v bližnji osnovni šoli, nato pa še sebe.

Želel naj bi izvesti smrtonosnejši napad, kot sta bili streljanji na ameriških šolah Sandy Hook in Virginia Tech, a ga je policija prijela, še preden bi mu to uspelo.

People like Nicholas Prosper who decide to commit a mass shooting in a school full of children should be given the death penalty its only by a miracle that he was stopped from doing so do you agree pic.twitter.com/xpTiTyNs0H