Princ Harry in Meghan Markle zadala še en udarec britanskim medijem

Princ Harry in Meghan Markle sta štirim večjim britanskim publikacijam (The Sun, Daily Mail, Daily Express in Daily Mirror) sporočila, da z njimi ne bosta več komunicirala na kakršenkoli način.

To pomeni, da jih ne bosta vabila na svoje dogodke, jih obveščala o svojih dejavnostih, jim pošiljala svojih fotografij ali odgovarjala na njihova novinarska vprašanja in prošnje za komentarje.

Za to sta se odločila zaradi več let pisanja nepreverjenih in lažnih informacij o njiju. "Zelo skrb vzbujajoče je, da se vplivni mediji odrečejo odgovornosti za to, kar pišejo, tudi v primerih, ko se zavedajo, da gre za izkrivljeno, lažno in vsiljivo pisanje."

Foto: Getty Images

Negativno pisanje je dovoljeno, a ne sme temeljiti na laži

V pismu sta med drugim še zapisala, da sta skozi leta "opazovala, kako so mediji povsem uničili življenja ljudi, ki jih poznata, in tistih, ki jih ne, samo zaradi govoric in želje po višanju dobička".

Ob tem nista pozabila dodati, da to ne pomeni, da se izogibata negativnim kritikam, temveč se zavzemata zgolj za "točnost poročanja": "Medij ima vso pravico poročati ter imeti mnenje o vojvodi in vojvodinji, naj bo slabo ali dobro, a to ne sme temeljiti na laži."

Ob tem sta napovedala, da nameravata še naprej sodelovati z drugimi mediji, tako tiskanimi kot spletnimi, ter da ta odpoved sodelovanja velja le za omenjene tabloide.

Foto: Getty Images

Vojno napovedala že lani

Meghan in Harry, ki si zdaj novo življenje ustvarjata v Kaliforniji, sta vojno proti britanskim medijem napovedala lani jeseni, ko je vojvodinja vložila tožbo proti tabloidu Mail on Sunday, Harry pa je ob tem ostro napadel rumeni tisk.

Meghan je tožbo vložila, ker je tabloid objavil pismo, ki ga je poslala svojemu odtujenemu očetu, Harry pa je odnos britanskih medijev do Meghan primerjal z odnosom tiska do njegove pokojne matere Diane. "Moj največji strah je, da bi se zgodovina ponovila," je zapisal.

Nato sta novo tožbo napovedala v začetku letošnjega leta, ko so številni britanski tabloidi objavili fotografije Meghan med sprehodom z njunim sinom Archiejem in psoma na Vancouvrovem otoku, in sicer kmalu po tem, ko sta sporočila, da se umikata od kraljevih dolžnosti.

