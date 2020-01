Harry in Meghan sta zagrozila z novo tožbo #video

Potem ko sta Meghan Markle in princ Harry opustila kraljeve dolžnosti in si začela graditi novo življenje v Kanadi, so ju paparaci spet ujezili, zato sta zagrozila z novo tožbo.

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan Markle naj bi si želela novo življenje, stran od britanske kraljeve družine, ustvariti v Kanadi, natančneje na Vancouvrovem otoku.

Medtem ko je imel princ še nekaj opravkov v Veliki Britaniji - potem ko sta oznanila, da se umikata od kraljevih dolžnosti - je bila Meghan s sinom Archiejem že v Kanadi, kjer pa ni imela miru pred paparaci.

Nasmeh za paparace, nato tožba

Tik preden se jima je pridružil Harry, so jo ujeli med sprehodom s sinčkom in psoma, za petami pa sta ji bila dva varnostnika. Čeprav je bilo videti, da je bila Meghan vesela objektivov, pa sta zakonca kasneje zaradi objavljenih fotografij resno opozorila tisk.

"Njuna ekipa je britanskim medijem poslala opozorilo glede uporabe teh fotografij, jih označila za nesprejemljive ter zagrozila s tožbo, če jih bodo še naprej objavljali v svojih publikacijah," je razkril kraljevi vir.

Fotografije nasmejane Meghan so se sicer znašle na naslovnici časnika The Sun ter v številnih drugih priljubljenih britanskih revijah.

Zaokrožile so tudi po Twitterju:

#MeghanMarkle is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver- as Prince Harry finally arrives in Canada to start their new life. pic.twitter.com/hrlClrHOo4 — Ifeanyi Etoniru (@Waynetipsy) January 21, 2020

Harry in Meghan naj bi si novo življenje ustvarila na Vancouvrovem otoku:

Harry že prej napadel rumeni tisk, Meghan pa v tožbo zaradi očeta

To pa ni prvič, da sta se vojvoda in vojvodinja Susseška odločila za takšno potezo - oktobra lani sta sporočila, da Meghan toži tabloid Mail on Sunday, ker je objavil pismo, ki ga je poslala svojemu očetu, Harry pa je medije hkrati obtožil, da se do njegove žene obnašajo, kot so se nekoč do njegove pokojne matere Diane.

"Zagovarjava svobodo medijev in objektivno, resnično poročanje," je začel zapis in dodal, da z ženo "verjameta, da so temelj demokracije," a da je Meghan žal "postala ena najnovejših žrtev britanskih tabloidov, ki napadajo posameznike, ne da bi pomislili na posledice," je pojasnil v pismu, ki ga je objavil na spletu.

Meghan pa boj proti tabloidu Mail on Sunday še čaka, pri čemer je na stran obrambe stopil kar njen lastni oče, ker jim je predal pismo, ki mu ga je pred poroko poslala Meghan.

Thomas Markle sicer že vse od kraljeve zaroke novembra 2017 redno komunicira z mediji, jim razkriva družinske skrivnosti in za svojo hčerko ne najde lepih besed. Nazadnje jo je celo obtožil, da je "pocenila eno najimenitnejših institucij".

Preberite več: