Oče Meghan Markle hčerko obtožuje, da je "pocenila eno najimenitnejših institucij" #video

Že vse od kraljeve zaroke novembra 2017 se Thomas Markle redno oglaša medijem in javno komentira življenje svoje hčerke Meghan Markle.

Potem ko je britanski nacionalni televiziji obupan razkril, da ga hčerka ignorira vse od poroke maja 2018, da sploh ni spoznal njenega moža princa Harryja niti svojega vnuka Archieja ter da ni bil povabljen na njegov zasebni krst, se je zdaj ponovno oglasil.

Tokrat je komentiral odločitev, da se s Harryjem umakneta od kraljevih dolžnosti in postaneta finančno neodvisna. Izjavo za medije je dal dan po tem, ko so iz Buckinghamske palače sporočili, da Harry in Meghan ne bosta več uporabljala nazivov "kraljeva visokost" in ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti.

"Spreminjata se v Walmart s krono na glavi"

"Pravzaprav so se ji uresničile sanje vsakega dekleta. Vsako dekle si želi postati princesa in ona je to dobila, zdaj pa bo to zavrgla. Videti je, da bo to zavrgla zaradi denarja. Očitno trije milijoni dolarjev in 26-sobni dom niso dovolj zanju," je dejal brez dlake na jeziku.

Dodaja, da ne pozna odgovora na to, zakaj sta se tako odločila, ter da ga je sram. "Ko sta se poročila, sta se obvezala, da bosta del kraljeve družine in da jo bosta zastopala. Neumno je, da je ne bi."

To je ena najimenitnejših, najdlje trajajočih institucij kdajkoli. In onadva jo uničujeta, pocenila sta jo. Spreminjata se v Walmart (slavna ameriška živilska trgovina, op. p.) s krono na glavi, kar je smešno. Tega ne bi smela storiti.

Dodal je še, da se zaveda, da se po teh njegovih izjavah ne bo obrnila k njemu po nasvet, "niti Harry, če smo že pri tem". Pripomnil je še, da se s Harryjem spreminjata v izgubljene duše ter da ne ve, kaj iščeta.

Gospod Markle je o tem spregovoril za britansko televizijo Channel 5, ki bo intervju predvajala kot del prihajajočega dokumentarnega filma.

Thomas že leta nima stika s svojo hčerko, princa Harryja niti njunega sina Archieja pa osebno ne pozna. Foto: Cover Images

Proti hčerki bo celo pričal na sodišču

Glede na poteze gospoda Markla, ki jih vleče v zadnjih letih proti svoji hčerki, se odnosi med njima ne bodo kmalu zgladili, saj bo proti njej nastopil celo na sodišču.

Meghan mu je pred poroko namreč poslala na roke napisano pismo, v katerem mu pove, da ji je zlomil srce zaradi tovrstnih nastopov v medijih ter ga prosila, naj jim ne izdaja družinskih zadev. 75-letni Thomas pa je to pismo predal medijem, ki so ga nato objavili.

Zaradi te poteze se je vojvodinja odločila vložiti tožbo proti tabloidom, ki so objavili to zasebno pismo, obramba pa bo kot eno ključnih prič poklicala - Thomasa.

Preberite tudi: