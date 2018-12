Meghan Markle ignorira svojega očeta, ki je vse bolj obupan

Potem ko se je britanski televizijski voditelj Piers Morgan razpisal o Meghan Markle in jo označil za povzpetnico, je zdaj v svoji oddaji Good Morning Britain gostil njenega očeta Thomasa Markla. Tudi on je razočaran nad hčerko oziroma nad tem, da ga že vse od poroke s princem Harryjem maja letos ignorira.

"Tako zelo te imam rad, si moja hčerka in zelo rad bi slišal, kako si. Kakršnekoli razlike so med nama, jih lahko razrešiva." Razložil je, da jo skuša priklicati že nekaj tednov, a neuspešno. "Vsak dan ji pišem, a do zdaj nisem prejel še nobenega odziva. Pošiljal sem ji tudi pisma."

Thomas pravi, da bi moral imeti mesto v Meghaninem življenju, saj je njen oče. Foto: Cover Images

Obžaluje incident s paparaci

Thomas je zamudil hčerkino poroko zaradi nujne operacije srca, vendar se je govorilo tudi to, da je Meghan jezna nanj, ker je priredil fotografije paparacev med pomerjanjem smokinga za poroko. Namesto Thomasa je Meghan pred oltar nato pospremil Harryjev oče, princ Charles.

Gospod Markle je sodelovanje s paparaci priznal in se opravičil, ponovno pa še v oddaji Good Morning Britain: "Za ta incident sem se opravičil že stokrat. Mislim, da ni vredno, da me zaradi tega ignorira, to je smešno," je povedal in še dodal, da ga kraljevi par verjetno ignorira zaradi medijev in poročanja o njem. "Nesrečna stvar je ta, da moja hčerka in Harry verjameta vsemu, kar prebereta v časopisih."

Meghanin oče še ni spoznal svojega zeta, a še vedno upa, da ga bo kmalu, prav tako svojega vnuka. Meghan in Harry bosta starša postala naslednjo pomlad. "Mislim, da bo odlična mama, in upam, da se bo malce omehčala ter se bova lahko spet povezala."

Delil je še nekaj fotografij iz Meghaninega otroštva. Foto: Cover Images

Thomas z Meghan in njeno mamo Dorio. Foto: Cover Images

Ni se spremenila le Meghan, tudi Harry

Medtem pa britanski mediji poročajo tudi o tem, da se ni spremenila le Meghan, temveč tudi princ Harry. Mirror piše, kako močno Meghan vpliva nanj in spreminja njegove navade.

Med drugim je dosegla, da se ne udeležuje več tradicionalnega družinskega božičnega lova z očetom in bratom, saj je zagrizena zagovornica živali. K bolj etičnemu ravnanju spadajo tudi drugačne prehranjevalne navade, ki jim zdaj poleg Meghan sledi tudi Harry. Opustil je tudi kajenje in pretirano zabavanje.

Odnosi med paroma naj ne bi bili najboljši. Foto: Getty Images

A medtem ko te spremembe pozitivno vplivajo na njegovo zdravje, pa naj bi imela Meghan negativen vpliv na odnos z bratom Williamom. Kensingtonska palača je pred kratkim oznanila, da se Harry in Meghan selita v hišo Frogmore v Windsorju ter da ne bosta več soseda Kate in princa Williama. Britanski mediji pišejo, da zaradi vse večjih trenj med paroma.

Preverite še: