"Težavno" Meghan Markle zapušča še ena osebna svetovalka

Govorice o tem, da je težko delati za Meghan Markle, ne pojenjajo in so celo vse glasnejše. Zdaj iz Kensingtonske palače prihaja novica, da jo namerava zapustiti še druga osebna svetovalka, za katero je delo za vojvodinjo Sussekško prenaporno.

Noseča Meghan Markle naj bi kmalu izgubila ključno članico svojega osebja, osebno svetovalko Samantho Cohen, ki naj bi dala jasno vedeti, da dela noče nadaljevati, ko bo vojvodinja spomladi prihodnje leto rodila.

Novica o njenem odhodu je v britanskih medijih odjeknila ravno v času, ko se vse bolj govori, kako zahtevna naj bi bila Meghan do svojih zaposlenih. Po poročanju Daily Maila ji osebje komaj sledi in so jo poimenovali kar "Hurikan Meghan". Njena delovna etika naj bi bila precej stroga, kar prenaša tudi na preostale.

O Meghan in njeni ambicioznosti se je pred nekaj dnevi razpisal tudi slavni britanski voditelj in kolumnist Piers Morgan:

Samantha (zadaj) noče več delati za britansko kraljevo družino. Foto: Getty Images

Delo pri vojvodinji jo je spravilo v jok

Samantha Cohen je za britansko kraljevo družino delala 17 let in je bila nekoč celo osebna asistentka kraljice Elizabete II. Poleti je dala odpoved, a so ji nato ponudili delo za Meghan Markle, češ, da bi jo vpeljala v kraljevo življenje. V palači so menda upali, da bo ostala, a žal ne bo tako. "To bo velika izguba za kraljevo družino," je za Sunday Times izdal neimenovani vir.

Samantha je že druga članica Meghaninega osebja, ki vojvodinjo zapušča tako zgodaj. Po komaj šestih mesecih je odšla njena osebna asistentka Melissa Touabti, ki je skrbela za Meghanine urnike in je imela ključno vlogo med pripravami na veliko kraljevo poroko. Sunday Times poroča, da je bilo njuno razmerje zelo težavno, Melissa pa naj bi na koncu čutila celo takšen pritisk, da jo je delo pri vojvodinji spravilo v jok.

Samantha (v sredini) na letošnji kraljevi poroki princa Harryja in Meghan Markle. Foto: Getty Images

"V takšnih zgodbah je vsaj nekaj resnice"

Sicer pa to niso edine negativne govorice, ki obkrožajo nosečo vojvodinjo. Napete odnose naj bi imela tudi s kraljico in svakinjo Kate Middleton, kar nekako potrjuje nedavno sporočilo iz Kensingtonske palače, da se Meghan in Harry selita v hišo Frogmore v Windsorju ter da ne bosta več soseda Kate in princa Williama.

Ob tem je Piers Morgan v svoji kolumni zapisal: "Ko začnejo iz palače prihajati takšne zgodbe, lahko veste, da je v njih vsaj nekaj resnice. Meghan Markle je s seboj obsedena profesionalna igralka, ki igra vlogo svojega življenja in je odločena, da bo izmolzla kraljevo družino, kolikor le lahko."