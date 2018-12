Bosta kraljeva para božič res preživela ločeno?

Že nekaj dni se na veliko govori, da se princ Harry in njegova noseča soproga Meghan Markle ne razumeta s princem Williamom in njegovo ženo Kate Middleton. Odnos naj bi bil slab že vse od zadnjega božiča, zato naj bi letošnje božične praznike kraljeva para preživela vsak na svojem koncu.

Meghan Markle lahko spremljate na Planetu v napeti odvetniški dramski seriji Nepremagljivi dvojec, ki je na sporedu od torka do četrtka ob 21. uri. Nove epizode torej ne zamudite že nocoj!

Govorice, da se mlada kraljeva para ne razumeta najbolje, so vse glasnejše. Potem ko je v javnost pricurljala novica, da si bosta princ Harry in njegova noseča soproga Meghan Markle dom uredila stran od Kensingtonske palače, kjer domujeta princ William in Kate Middleton, se zdaj šušlja, da bodo tudi prihajajoče božične praznike preživeli ločeno, poroča Daily Mail.

Prejšnji božič naj bi bilo namreč med četverico precej napeto. Vsi so se na pobudo princa Charlesa zbrali na večerji pri Kate in Williamu, a se je božična večerja spremenila v precej napeto srečanje. Kate naj bi Meghan na tiho omenila, da se ne vede primerno, kar je Meghan takoj povedala Harryju. "Seveda se je postavil na njeno stran, medtem ko je William branil Kate, ki je bila takrat pet mesecev noseča z Louisem in si zagotovo ni želela takšnega soočenja," Daily Mail citira svoj anonimni vir.

Vojvodinji se menda ne razumeta najbolje. Foto: Getty Images

Od božiča naprej naj bi se odnos med kraljevima paroma samo še slabšal. Celo tako zelo, da sta se princ Harry in Meghan odločila, da se odselita iz Kensingtonske palače in si dom uredita blizu gradu Windsor, na posestvu Frogmore Cottage. Poleg tega naj bi kraljeva para tudi prihajajoče praznike preživela vsak zase - Harry in Meghan s kraljico Elizabeto, William in Kate pa z njeno družino.

Ali govorice držijo o ločenem preživljanju božiča držijo ali ne, Kensingtonska palača za zdaj še ni komentirala. Se pa menda pospešeno ukvarjajo z iskanjem tistega, ki vse te zasebne informacije britanske kraljeve družine deli s svetovno javnostjo, še piše omenjeni britanski spletni portal.