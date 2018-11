Modni strokovnjakinji o drznem slogu Meghan Markle #video #foto

Pred kratkim sta princ Harry in njegova žena Meghan Markle končala svoj prvi, 16-dnevni uradni obisk Avstralije in Nove Zelandije, kjer je Meghan navdušila s kar 40 opravami. A številne so bile za sicer stroga kraljeva pravila oblačenja precej drzne. Kaj o njenem modnem slogu pravita slovenski modni poznavalki?

Meghan Markle je takoj, ko je svetovna javnost izvedela, da je srčna izbranka britanskega princa Harryja, malce spremenila svoj slog oblačenja. Poslovila se je od kratkih koktajl oblek, globokih dekoltejev in hrbtnih izrezov ter kazanja golega trebuščka. A še vedno je glede na tradicionalna pravila kraljevega dvora zelo drzna in na trenutke celo provokativna, ko gre za modne kombinacije. To je znova dokazala tudi na prvem uradnem obisku Avstralije in Nove Zelandije. Nekaj njenih oprav si oglejte v spodnji fotogaleriji.

Nekdanja igralka je namreč na dogodkih, ki se jih je po uradni dolžnosti udeleževala z možem, princem Harryjem, velikokrat pokazala gola ramena, čemur naj bi se članice britanske kraljeve družine izogibale. Nekatere obleke so imele precej visoke razporke, na enem od dogodkov pa se je pojavila celo v prosojnem plisiranem krilu, skozi katero so se videle njene spodnjice in celo zadnjične obline.

O modnem slogu noseče vojvodinje smo na tednu mode LJFW, ki pravkar poteka v naši prestolnici, povprašali modno oblikovalko Majo Ferme in modno poznavalko Evo Ano Kazič. Kaj sta povedali, preverite v spodnjem prispevku.