Sta si princ Harry in Meghan Markle res usojena? #video

Princ Harry in Meghan Markle sta vse od uradne potrditve, da sta par, pod budnim očesom vsega sveta. Dajeta vtis popolnega para, pri čemer se nekateri sprašujejo, ali sta si res usojena. To smo preverili pri numerologinji in strokovnjaku za govorico telesa.

Nekdanja igralka Meghan Markle in princ Harry že eno leto veljata za sanjski par. Po tem, ko sta novembra lani oznanila zaroko, so se oči svetovne javnosti uprle vanju, in kot kaže, se to še nekaj časa ne bo spremenilo.

Po zaroki in poroki je zdaj v ospredju Meghanin trebušček, saj spomladi prihodnje leto pričakujeta prvega otroka, ki pa zanju zagotovo ne bo zadnji, sta že povedala.

Dajeta vtis popolnega para, ki si je res usojen, zato smo to preverili pri numerologinji Lili Sorum in strokovnjaku za govorico telesa, Edvardu Kadiču.

