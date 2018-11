Meghan Markle na tretjem mestu najbolj vplivnih modnih ikon

Spletna platforma Lyst meri tako spletne iskalnike in objave na družbenih omrežjih kot tudi dejansko povpraševanje in prodajo določenih modnih kosov, v katerih se pojavijo zvezdnice. Vsako leto objavi seznam tistih, ki so s svojimi modnimi izbirami navdihnile tudi "navadne smrtnice" in tako veljajo za najbolj vplivne modne ikone.

Zaradi Meghan je močno poskočilo povpraševanje po srajčnih oblekah. Foto: Getty Images

Letos je prvo mesto Lystove lestvice zasedla resničnostna zvezdnica Kylie Jenner, na drugem mestu je njena sestra Kim Kardashian. A tretje mesto zavzema nihče drug kot vojvodinja Meghan Markle, ki je leta 2017 že kraljevala na četrtem mestu omenjene lestvice.

V dneh po kraljevi poroki je izrazito poskočilo povpraševanje po modnih oblikovalcih tako njene poročne obleke kot obleke, ki jo je nosila na poročnem slavju. Poleg tega tudi oblačila, ki jih nosi na različnih uradnih dogodkih ali kar tako, v zasebnem življenju, navdihujejo mnoge. Tako je v zadnjih mesecih vse večje zanimanje za obleke s tako imenovanim ladijskim izrezom ter za srajčne obleke - oboje je že skorajda zaščitni znak vojvodinje sussekške. Spletna stran Daily Mail poroča, da se teden dni po nekem dogodku, na katerem Meghan navduši s kakšno novo kreacijo, povpraševanje po tem modnem oblikovalcu oziroma znamki poveča tudi za 200 odstotkov.

Malce manj v navdih pa je v tem letu njena svakinja, cambriška vojvodina Kate Middleton. Ta je namreč v letu 2017 kraljevala na petem mestu Lystove lestvice, medtem ko je letos padla na 16. mesto.

Eden od zaščitnih modnih znakov Meghan Markle so tudi tako imenovani ladijski izrezi oblek. Foto: Getty Images