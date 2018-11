Meghan Markle je tako zagnana, da ji osebje ne more slediti

Po poročanju Daily Maila osebje v Kensingtonski palači že komaj sledi Meghan Markle, ki pridno skrbi za to, da ima zapolnjen urnik. Zbuja se že ob peti uri zjutraj, ko sledijo prva SMS-sporočila ekipi z željami in idejami. Časnik piše, da je odločena, da si bo oblikovala pomembno vlogo v palači, podobno kot je to počela Michelle Obama v Beli hiši, ko je bila ameriška prva dama.

Poleg načrtovanja uradnih dogodkov in dolžnosti, ki jih veleva funkcija vojvodinje in prinčeve žene, je njen urnik zapolnjen tudi s sestanki z ljudmi, ki skrbijo za dobrodelnost. Njena delovna etika naj bi bila precej stroga, kar prenaša tudi na preostale.

S princem Harryjem imata veliko obveznosti, hkrati pa si urnik napolni tudi sama. Foto: Getty Images

Kdo sestavlja Meghanino ekipo?

Njeno ekipo večinoma sestavljajo stari in dobri prijatelji, ki jim lahko zaupa vse. Med njimi je denimo Lindsay Roth, s katero sta se spoznali na univerzi v Illinoisu. Lindsay je pisateljica, ki je lik v svoji noveli What Pretty Girls Are Made Of osnovala na Meghan.

Potem je tu še njena najboljša prijateljica Jessica Mulroney, stilistka, ki jo je spoznala med snemanjem serije Nepremagljivi dvojec. Jessica je igrala pomembno vlogo pri organizaciji poroke Harryja in Meghan, saj je nevesti pomagala pri vseh najpomembnejših odločitvah o obleki, cvetlicah in fotografijah.

Na Planetu lahko od torka do četrtka ob 21. uri spremljate napeto odvetniško dramsko serijo Nepremagljivi dvojec, v kateri igra tudi Meghan Markle. Ne zamudite!

Pravijo ji, naj se oblači manj kot hollywoodska zvezdnica. A Meghan je bila 31. oktobra med obiskom Nove Zelandije videti prav tako. Foto: Getty Images

Krši kraljeva pravila

Meghan je posebna tudi v tem, da sama zapira avtomobilska vrata za seboj (nekaj, kar bi morali namesto nje po kraljevem protokolu početi drugi), za svojo drugo poroko (je namreč ločenka) je ponovno oblekla belo, že (pre)večkrat pa se je odločila za hlačni kostim, česar ne odobrava kraljica Elizabeta II. Ta je menda velika zagovornica oblek in kril, hlače pa ji niso najbolj všeč, zato je bila Meghan že opozorjena.

"Meghan je bilo rečeno, naj se ne oblači kot hollywoodska zvezdnica, temveč bolj kot članica kraljeve družine," je povedal vir za Daily Mail.

Protokol je kršila tudi na letošnjem teniškem turnirju Wimbledon, kjer je hotela opravo popestriti s klobukom, a so jo podučili, da ga v kraljevi loži ne sme nositi, saj z njim zavira pogled na igrišče gledalcem, ki sledijo za njo.

Kršila ga je tudi novembra lani, ko sta s Harryjem oznanila zaroko in ob obleki ni nosila hlačnih nogavic, ter v začetku leta, ko je nosila povsem črno opravo, ki je za člane kraljeve družine rezervirana za 11. november, dan, ko v Veliki Britaniji praznujejo dan spomina na padle vojne heroje.

Harry in Meghan na edni od številnih kraljevih obveznostih. Foto: Getty Images

A je kljub temu modna ikona, katere modno izbiro za svojo takoj vzamejo številne ženske po vsem svetu. Takoj ko Meghan nekaj obleče, je ta kos že čez nekaj ur povsem razprodan.

Preverite tudi: