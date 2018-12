Poglejte božični kartici princev Williama in Harryja ter Kate in Meghan

Kate Middleton in princ William redno objavljata svoje družinske fotografije, in ker se približujejo božični prazniki, je spet čas za novo. Tokrat sta delila fotografijo, ki je del božične kartice, na njej pa se tokrat predstavljajo kot petčlanska družina.

Mali princ Louis se je rodil aprila letos, medtem ko sta njegova starejša sestrica Charlotte in brat George stara tri leta in pet let.

Ob tej priložnosti je palača na Twitterju delila še nov utrinek s poroke princa Harryja in Meghan Markle, ki sta si večno zvestobo obljubila 19. maja letos.

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May.



The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj