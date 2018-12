Sorodnik princa Charlesa povzročil ločitveno dramo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ashley in Kata sta bila poročena komaj tri leta. Foto: Getty Images

Britanski arhitekt in notranji oblikovalec Ashley Hicks ima kraljeve korenine, ki ga še danes povezujejo s princem Charlesom in princem Filipom. Charles je njegov mrzli bratranec, Filip pa boter. Ker je del angleške visoke družbe, je njegovo življenje izpostavljeno javnosti, zadnje mesece pa še toliko bolj, saj se dogaja prava zakonska drama.

Ashley se trenutno ločuje od svoje druge žene, Američanke Kate de Solis, s katero se je poročil leta 2015. Skupaj imata enega otroka, rojenega januarja letos, a Kata pričakuje še drugega. Razlog za ločitev v sedmem mesecu nosečnosti je Ashleyjeva nezvestoba, saj je ženo varal z njeno prijateljico Martino Mondadori Sartogo.

Ashley in Martina Mondadori Sartogo Foto: Getty Images

Ločitev bo vse prej kot sporazumna

Ko je Kata izvedela za afero, naj bi se nemudoma odselila v njuno hišo na podeželju, kjer pa ji je Ashley dovolil bivanje le v manjšem delu hiše, poroča Page Six. "Kakršnokoli upanje, da bi bila ločitev sporazumna, je izginilo," je povedal neimenovani vir.

Še več, Martina je Kati prek odvetnika celo zagrozila s tožbo, ker naj bi nezakonito pridobila Ashleyjeva e-poštna sporočila, ki dokazujejo, da jo je varal z Martino. Katin odvetnik ji je odgovoril, da so sporočila shranjena na skupnem računalniku in da Kata igra pošteno igro. Afere med Ashleyjem in Martino naj bi bilo zdaj sicer konec.

