Kralja Karla III. pozdravila večtisočglava množica

Kralja je ob prihodu v London, kamor se je v spremstvu kraljice soproge Camille iz škotskega posestva Balmoral vrnil danes, pričakalo več tisoč ljudi. Ob izreku sožalja je množica pozdravila novega monarha.

Ljudje se pred Buckinghamsko palačo zbirajo že od četrtka, od kraljice se poslavljajo s polaganjem cvetja. Elizabeti II. so se danes poklonili tudi s 96 vojaškimi salvami, za vsako leto njenega življenja. Britanci so začeli obdobje žalovanja, zaradi česar so na Otoku odpovedali številne dogodke.

Karel III. bo javnost prvič nagovoril danes ob 19. uri po srednjeevropskem času. Kdaj bo slovesno okronan, še ni znano, predvidoma bo to čez več mesecev, ga bo pa v soboto formalno za kralja razglasil poseben svet, v katerem so visoki politični in cerkveni predstavniki ter predstavniki držav Commonwealtha.

Po današnjem prvem televizijskem nagovoru se bo kralj srečal tudi s premierko Liz Truss, ki jo je kraljica še v torek uradno imenovala na čelo vlade. Vlada nove premierke je sicer danes že izrazila vso podporo novemu kralju.

Charles takoj postal kralj, kronanje bo sledilo kasneje

Ob smrti kraljice Elizabete II. je prestolonaslednik princ Charles takoj postal novi britanski kralj in si nadel ime Karel III. V soboto ga bo formalno za kralja razglasil poseben svet, slovesno kronanje bo sledilo kasneje.

Elizabeto II. so okronali leta 1953, več kot leto po tistem, ko je umrl njen oče Jurij VI. in je zasedla prestol. Po nekaterih navedbah naj bi si novi kralj želel, da bi bilo kronanje prej in dogodek pa v manjšem obsegu.

Princ Charles bi si lahko za kraljevsko ime izbral katero koli od svojih štirih krstnih imen. Njegovo celo ime je namreč Charles Philip Arthur George, a se je odločil, da bo postal kralj Karel III. Bo prvi britanski monarh s tem imenom po letu 1685.

V Londonu se bo v soboto sestal poseben svet, v katerem so visoki politični in cerkveni predstavniki ter predstavniki držav Commonwealtha, ter ga formalno razglasil za kralja. Na srečanju, ki ga bo prvič doslej prenašala televizija, bo novi kralj izrekel prisego, razglasil bo svojo protestantsko vero ter obljubil, da zaščitil škotsko cerkev.

Slovesno kronanje bo sledilo kasneje, datum še ni določen. Slovesnost kronanja poteka v Westminstrski opatiji v Londonu in jo vodi verski voditelj anglikanske cerkve, nadškof Canterburyja.

Camilla bo postala kraljica

Charlesova soproga Camilla je po tem, ko je njen soprog postal kralj, postala kraljica soproga. To je bila želja Elizabete II., saj je bilo najprej mišljeno, da bo imela Camilla naziv princesa soproga, ker ni prva žena novega kralja. Charlesova prva žena, princesa Diana, s katero sta bila sicer ločena, je umrla v prometni nesreči leta 1997.

Ker je Charles postal kralj, je njegov dozdajšnji naziv, vojvoda Cornwallski, samodejno pripadel njegovemu prvorojencu, Williamu in njegovi ženi Catherine. Ni pa William še postal valižanski princ - ta naziv je doslej nosil Charles in od 14. stoletja pripada le očitnemu nasledniku na prestolu.

Charles je na to, da je zasedel prestol čakal rekordno dolgo, kralj je postal šele v starosti 73 let. Prestolonaslednik je kot prvorojeni sin kraljice postal februarja 1952 v starosti tri leta in tri mesece.

Uradne naloge je začel opravljati v 70. letih prejšnjega stoletja, ko mu je Elizabeta II. dala naziv valižanski princ. Odtlej je lahko v njenem imenu sprejemal dostojanstvenike v Združenem kraljestvu, sodeloval na državniških večerjah, obiskoval države, podeljeval odlikovanja in sodeloval na dogodkih.

Leta 1998 je bil tudi na dvodnevnem obisku v Sloveniji, kjer mu je tedanji predsednik republike Milan Kučan na Brdu pri Kranju priredil slavnostno večerjo. Ogledal si je Bled, obiskal kmetijo v dolini Radovne ter se srečal s tedaj najstarejšim še živečim olimpionikom Leonom Štukljem.

V zadnjem času je Charles vse pogosteje nadomeščal svojo mater na dogodkih, maja letos je namesto nje prvič odprl zasedanje parlamenta, kar je ena najpomembnejših ustavnih nalog monarha.

Za kralja so ga vzgajali že od ranega otroštva

Kraljica Elizabeta II. je bila med Britanci zelo priljubljena, sedem desetletij je predano služila narodu in je pri tem vselej ohranjala nevtralno držo do aktualnih vprašanj.

Charles je precej manj priljubljen kot njegova mati. Majska raziskava YouGov je pokazala, da je imelo pozitivno mnenje o Elizabeti II. 81 odstotkov vprašanih, o njem pa le 56 odstotkov. O njegovem sinu Williamu je imelo pozitivno mnenje 77 odstotkov vprašanih.

Čeprav so ga že od ranega otroštva vzgajali za kralja, analitiki opozarjajo, da njegova naloga ne bo lahka. "Težko bo zanj, ker bo moral naslediti kraljico," je za AFP dejal Robert Hazell, strokovnjak za ustavna vprašanja na University College London.

V preteklosti se je Charles izrekal glede številnih vprašanj, pogosto so ga obtoževali, da se vmešava v zadeve. Zdaj se od njega pričakuje, da bo nevtralen, je opozoril Hazell, ki dodaja, da pa ima novi kralj izjemno močan občutek za dolžnost.