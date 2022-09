Njeno visočanstvo Elizabeta II. (1926–2022)

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

"Po ponovni oceni danes zjutraj so zdravniki izrazili zaskrbljenost zaradi zdravja njene visokosti ter priporočili, da ostane pod zdravniškim nadzorom," so danes popoldne sporočili iz Buckinghamske palače.

Kmalu zatem so h kraljici v dvorec Balmoral na Škotskem odhiteli člani kraljeve družine, njeni sinovi, hči, vnuki in sorodniki ter druge javne osebnosti. Med prvimi je prispel prestolonaslednik princ Charles, kmalu za njim še njeni preostali otroci – princesa Ana, princ Andrew in princ Edward, pa tudi kraljičin vnuk in Charlesov najstarejši sin, princ William.

V urah napetega čakanja na novice so se pred dvorcem Balmoral in Buckinghamsko palačo v Londonu zbrale množice ljudi, ki so izražali skrbi za kraljičino zdravje in upanje, da bo vendarle preživela, ob vhoda obeh poslopij pa so polagali šopke cvetja.

Poklone, skrbi in želje po kraljičinem okrevanju so, na žalost zaman, izrazili tudi številni svetovni voditelji.

Predsednik vlade dr. Robert Golob: smrt njenega veličanstva kraljice Elizabete II. me je močno užalostila. Iskreno sožalje @trussliz in britanskemu narodu. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 8, 2022

There is nothing more noble than to devote your life to the service of others. We stand with the people of the UK and Commonwealth in honoring the life and dedication to duty of her Majesty Queen Elizabeth II. May she rest in peace. pic.twitter.com/GkLpqyovlh — Tim Cook (@tim_cook) September 8, 2022

BREAKING: Former Pres. Barack Obama on Queen Elizabeth: "Like so many, Michelle and I are grateful to have witnessed Her Majesty’s dedicated leadership, and we are awed by her legacy of tireless, dignified public service." https://t.co/mF0CNAv5qr pic.twitter.com/9g6fw0WraE — ABC News (@ABC) September 8, 2022

Statement on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II (3/3) pic.twitter.com/yHPiUfBWlH — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 8, 2022

It is with deep sadness that I have learned of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



She was the world’s longest serving Head of State and one of the most respected personalities worldwide.



I offer my heartfelt condolences to the Royal Family and the British people. pic.twitter.com/6ASDFGSk43 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2022