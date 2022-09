To se bo zgodilo v primeru smrti kraljice Elizabete II.

Kraljica Elizabeta II. je na britanskem prestolu že 70 let in njen pogreb je nekaj, kar je treba dobro načrtovati, poroča BBC. V primeru njene smrti bodo britanski uradniki uporabili tajno kodo "Londonski most je padel" oziroma "London Bridge is down".

Šestindevetdesetletna kraljica Elizabeta II. je trenutno pod zdravniškim nadzorom, saj so zaskrbljeni zaradi njenega zdravja. Na gradu Balmoral na Škotskem, kjer je trenutno nastanjena, so jo že obiskali princ Charles, Camilla in vnuk William, na poti pa sta tudi Harry in Meghan.

Na poti h kraljici sta tudi princ Edward in princ Andrew. Foto: Reuters

V primeru njene smrti so že pred leti izdali poseben protokol, ki ga bo treba upoštevati. Do teh sicer tajnih informacij naj bi se dokopali tatovi, ki so nekdanji tajnici Buckinghamske palače ukradli prenosnik, poroča BBC.

Kakšen je protokol?

Velja sicer pravilo, da je besedi kraljica in smrt prepovedano uporabiti v istem stavku, a enkrat se bo to zagotovo zgodilo in treba je biti pripravljen. Takoj ko bodo prispele novice o njeni smrti, bodo britanski uradniki uporabili tajno kodo "Londonski most je padel" oziroma "London Bridge is down", da bodo obvestili vse, ki morajo te informacije vedeti, vendar brez vznemirjanja javnosti.

Ta koda bo sprožila celo vrsto dogodkov in postopkov o tem, kako bodo obvestilo posredovali javnosti. Ker je kraljica zelo priljubljena, pričakujejo, da bo dogodek povzročil še več žalosti kot smrt princese Diane leta 1997. Kraljica Elizabeta II. namreč ni le kraljica Združenega kraljestva, ampak tudi 16 drugih držav, zato naj bi milijoni ljudi po vsem svetu žalovali več dni.

Sporočilo medijem

Prvo novico bo seveda sporočila palača sama, nato pa jo bodo predvajali na BBC, ta bo takoj prekinil ves načrtovani program. Ko je na primer leta 2002 BBC voditelj Peter Sissons z rdečo kravato naznanil smrt kraljičine matere, so vsi voditelji takoj dobili črne kravate.

Kdo bo prevzel vodenje kraljestva?

To vprašanje še ni povsem jasno oziroma rešeno. Čeprav je po nasledstvu prvi 73-letni princ Charles, številni ugibajo, da bo kraljico nasledil njegov sin, veliko bolj priljubljeni princ William. S tem bi sicer preskočili neposredno nasledstveno linijo, viri blizu palače pa trdijo, da ni možnosti, da bi se to zgodilo.

Vprašanje, kdo bo po kraljičini smrti prevzel vodenje kraljestva, še ni povsem jasno. Foto: Reuters

Pogreb in žalovanje

Strokovnjaki predvidevajo, da bo pogreb organiziran v približno 12 dneh po njeni smrti, kraljica pa bo imela državniški pogreb, kar pomeni, da bo stroške plačala monarhija. Medtem ko si je pogreb princese Diane na primer ogledalo več kot 2,5 milijarde ljudi, se domneva, da si bo kraljičinega ogledalo še več.

Na dan njenega pogreba bodo borze in banke zaprte. Od pogreba do novega kronanja lahko preteče celo leto dni, saj bo v tem času treba preoblikovati številne državne simbole, od bankovcev do kovancev do poštnih znamk in drugih spominkov. Treba bo spremeniti tudi himno, ki se zdaj glasi "Bog, reši kraljico" oziroma "God, Save the Queen" v "Bog, reši kralja" oziroma "God, Save the King".