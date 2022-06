V Londonu še slavnostni sprevod ob koncu praznovanja kraljičinega jubileja

Po celotnem Združenem kraljestvu naj bi se danes prek deset milijonov ljudi pridružilo praznovanjem, ki se bodo med drugim odvila v obliki uličnih zabav in piknikov. Obenem se bo v prestolnici odvil sprevod - neke vrste predstava, ki bo oživila ikonične trenutke kraljičinega vladanja in ponazorila spremembe, ki jih je družba doživela v zadnjih 70 letih. V njem naj bi sodelovalo okoli 10 tisoč ljudi.

S tem se bo sklenilo štiri dni trajajoče uradno praznovanje 70-letnice vladanja danes 96-letne kraljice Elizabete II., ki je s tem na britanskem prestolu dlje kot katerikoli njen predhodnik. Tako kot uradno praznovanje kraljičinega rojstnega dneva, ki je sicer aprila, tudi praznovanje okroglega jubileja poteka junija, ker je takrat na Otoku praviloma lepše vreme.

Queen 🤝 The Queen



Tonight’s #PlatinumJubilee Party at the Palace was a fitting and fabulous tribute to Her Majesty.



Well done to everyone involved! pic.twitter.com/o0ZAUamvZI