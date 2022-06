Sredi praznovanja platinastega jubileja prvo svečko upihnila kraljičina pravnukinja

Po pisanju britanskega časnika Sun današnja avdienca naj ne bi bila prva priložnost, na kateri sta se enoletna deklica in njena prababica v živo srečali. Osebno naj bi se namreč spoznali že v minulih dneh, potem ko sta Lilibetina starša, princ Harry in vojvodinja Meghan, ob praznovanju kraljičine 70. obletnice vladanja prispela na Otok.

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 4, 2022

To je sicer prvič, da je osma v vrsti za britansko krono v domovini svojega očeta. Družina, član katere je še triletni Archie, namreč že dobri dve leti živi v ZDA. Tja so se preselili, potem ko sta se Harry in Meghan odpovedala svojim kraljevim dolžnostim.

Delighted to welcome The Earl and Countess of Wessex to Northern Ireland as part of Her Majesty The Queen’s #PlatinumJubilee celebrations. The Royal couple will be partaking in a number of official engagements. Follow @NIOgov for regular updates. #RoyalVisitNI pic.twitter.com/LuxLubkYRo — Northern Ireland Office (@NIOgov) June 4, 2022

Britanci upajo, da so člani kraljeve družine pozabili na spore

Njuna udeležba na slovesnostih ob 70. jubileju med številnimi Britanci vzbuja upanje, da bodo člani kraljeve družine zdaj vendarle zakopali bojne sekire in zgladili odnose. Predvsem Harryjev oče, princ Charles, in brat, princ William, naj bi še vedno gojila zamero zaradi Harryjevih ostrih kritik in obtožb na račun monarhije.

Meghan in Harry sta se sicer v petek, drugi dan praznovanj ob platinastem jubileju, udeležila zahvalnega bogoslužja v londonski katedrali svetega Pavla. Na njem so se zbrali tudi drugi člani kraljeve družine ter številni gostje, 96-letne kraljice pa zaradi zdravstvenih razlogov oziroma slabega počutja po četrtkovem napornem prvem dnevu praznovanja ni bilo.

We have been touched to see so many people lining the streets for Her Majesty’s #PlatinumJubilee.



Enjoy the rest of your celebrations this weekend! 🎊 pic.twitter.com/Kx1XNIC9G9 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 4, 2022

Danes poteka tretji dan praznovanja

The #PlatinumJubilee events continue today, with the Derby taking place at Epsom Downs.



The Royal Family have long been associated with this famous horse race - take a look at some of the items in the Royal Collection. 👇 https://t.co/X7JYI8FdXB — The Royal Family (@RoyalFamily) June 4, 2022

Danes, tretji dan praznovanja, Elizabeto II., ki velja za veliko ljubiteljico konj, skupaj z drugimi družinskimi člani pričakujejo na konjski dirki v Epsom Downsu. Vrhunec dneva pa se obeta pri Buckinghamski palači s t. i. platinasto zabavo, ki jo prireja BBC in bo postregla z zvezdniško zasedbo.

👑 For 70 years The Queen has been at the centre of our culture, much imitated, but never bettered. In today’s video, we look at the face which has launched ships, adorned billions of coins and bank notes, inspired works of art and more ... #platinumjubilee pic.twitter.com/ic77nIn8nM — The Royal Family (@RoyalFamily) June 4, 2022

Med drugim bodo nastopili Diana Ross, Alicia Keys, Rod Stewart, Duran Duran in Andrea Bocelli. Okoli 22 tisoč obiskovalcev bosta na večernem koncertu ločeno nagovorila prestolonaslednik Charles in njegov sin, princ William, poročanje britanskih medijev povzema dpa.

Praznovanje se bo sklenilo v nedeljo

Praznovanje kraljičinega platinastega jubileja se bo sklenilo v nedeljo z uličnimi zabavami po vsej državi in slavnostnim sprevodom, ki se bo odvil po ulicah Londona. V Veliki Britaniji so ob tej priložnosti podaljšali obratovanje gostinskih lokalov, v številnih krajih vabijo na piknike in ulične dogodke.

Kraljica ima zadnjih nekaj mesecev težave pri hoji, zato so v Buckinghamski palači še pred začetkom praznovanj opozorili, da se ne bo mogla udeležiti vseh dogodkov.

Današnja konjska dirka Epsom je šele četrta, ki jo bo kraljica kot velika ljubiteljica konj in jahanja izpustila od leta 1952. Leta 2020 se dirke ni udeležila, ker je bila zaradi covida-19 prepovedana udeležba gledalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na prestolu že od leta 1952

Kraljica se je sicer pojavila v javnosti v četrtek na balkonu pred veliko množico pred Buckinghamsko palačo, zvečer pa je prižgala igro lučk na dogodku v gradu Windsor.

Elizabeta II. je na čelu britanske monarhije od smrti svojega očeta kralja Jurija V. 6. februarja 1952. Slovesno so jo okronali šele 2. junija 1953. Prestol zaseda dlje kot katerikoli njen predhodnik.