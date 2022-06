Na paradi v Londonu, t. i. pozdravom zastavi, s katero že več kot 260 let obeležujejo uradni rojstni dan britanskega monarha, sodeluje 1500 vojakov, 250 konj in več sto glasbenikov, pa tudi več kot 70 letal in helikopterjev britanskih kraljevih sil.

Princ Charles in princ William med pregledom čet Foto: Reuters

Začetek parade so sicer zmotili protestniki, ki so vdrli na prireditveni prostor. Policisti so jih hitro obvladali in odvedli s prizorišča, ob tem pa si po poročanju BBC prislužili aplavz zbrane množice.

Foto: Reuters

Pozdrav z balkona

Ob zaključku bo zbrane z balkona Buckinghamske palače pozdravila tudi kraljica Elizabeta II. v spremstvu najožjih članov kraljeve družine. Ob njej bodo med drugim skupaj z družinami njen sin in prestolonaslednik princ Charles, njegov sin princ William ter kraljičina hči Anne.

Na isti dan bodo zažareli plameni po številnih krajih po Združenem kraljestvu, pa tudi denimo v vseh prestolnicah skupnosti Commonwealtha, na čelu katerega je prav britanska kraljica.

Kraljici bodo prepevali skupina Queen, Alicia Keys, Andrea Bocelli in Elton John

V petek bo v londonski katedrali svetega Pavla ob platinastem jubileju potekalo zahvalno bogoslužje, v soboto pa bo za vrhunec dneva poskrbela t. i. platinasta zabava, ki jo prireja BBC in bo postregla z zvezdniško zasedbo, med drugim bodo nastopili skupina Queen, Alicia Keys, Andrea Bocelli in Elton John. Nedelja bo minila v znamenju uličnih zabav po vsej državi.

Najdaljša vladavina v zgodovini Združenega kraljestva

Elizabeta je na čelu britanske monarhije od smrti svojega očeta kralja Jurija V. 6. februarja 1952. Slovesno so jo okronali šele 2. junija 1953. Prestol zaseda dlje kot katerikoli njen predhodnik.

