Razkrita prva božična fotografija kralja Karla III. #foto

Kraljeva družina je objavila prvo božično fotografijo novega kralja Karla III., ki je posnel svoje prvo božično sporočilo, s katerim naj bi se poklonil pokojni kraljici Elizabeti II. Sporočilo, ki je bilo posneto 13. decembra in bo predvajano na božični dan, so posneli v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, kjer počiva pokojna kraljica.

V zahvalo za svojo dolgoletno zavezanost okolju kralj stoji pred velikim božičnim drevesom, okrašenim z borovimi storži in trajnostnimi okraski iz papirja in stekla. V ozadju so cvetlični aranžmaji z angleškim listjem bodike, bršljana in rdeče skimmije. Gre za spremembo prizora iz sporočil, ki jih je v preteklosti posnela kraljica, ki je tradicionalno sedela in bila obkrožena s fotografijami svoje družine.

Še en pomemben mejnik za kralja

Buckinghamska palača je potrdila tudi, da bo letošnjo božično pesem in državno himno zapel zbor kapele svetega Jurija. Oddaja monarhovega božiča je že dolgoletna tradicija, ki je prikazana po celotnem Združenem kraljestvu in Commonwealthu.

Kralj Karel III. je trenutno na svojem posestvu v Sandringhamu v Norfolku, kjer se mu bodo na praznovanju božiča pridružili člani kraljeve družine. Prvič po letu 2019 bo družina božič praznovala tam in seveda bo to njihov prvi božič brez kraljice.

Kot veleva njihova tradicija, bodo člani kraljeve družine kralja in kraljico soprogo na božično jutro pospremili v cerkev.