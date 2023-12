Pokojna kraljica Elizabeta ni želela umreti na Škotskem

Za njeno smrt so pripravili več načrtov. Načrti za Škotsko so dobili tajno ime Operacija Samorog po škotskem narodnem simbolu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za njeno smrt so pripravili več načrtov. Načrti za Škotsko so dobili tajno ime Operacija Samorog po škotskem narodnem simbolu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Foto: Guliverimage

"Mislim, da je v nekem trenutku začutila, da bi bilo težje, če bi umrla v Balmoralu," v filmu, katerega odlomke so objavili vnaprej, pove princesa, edina hčerka najdlje vladajoče britanske monarhinje, ki je septembra lani v 96. letu umrla na gradu Balmoral na Škotskem.

Po besedah 73-letne princese so bližnji poskušali prepričati kraljico, da to "ne bi smelo biti del procesa odločanja" oziroma da to ne predstavlja dodatnih težav za organizatorje pogreba. "Upam, da je na koncu menila, da je bilo to prav," v filmu, ki bo izšel 26. decembra, še pove princesa.

Elizabeta je odkrito govorila o svoji ljubezni do 20 tisoč hektarjev velikega posestva, ki ga je leta 1852 za kraljico Viktorijo kupil njen mož, princ Albert. Tam je Elizabeta poleti preživela do dva meseca, običajno z možem Filipom in družino. Med drugim je jahala ponije in sprehajala svoje pse.

Za njeno smrt pripravili več načrtov

Za njeno smrt so pripravili več načrtov. Načrti za Škotsko so dobili tajno ime Operacija Samorog po škotskem narodnem simbolu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V filmu Ana razkrije tudi, je bila sama tik pred materino smrtjo na gradu Balmoral po srečnem naključju, ko so na pogrebu s krste umaknili kraljevsko državno krono, kar simbolizira formalni konec vladanja, pa je občutila olajšanje.

Elizabeto je na prestolu nasledil njen sin, 75-letni kralj Karel III. Princesa Ana v filmu med drugim s pohvalnimi besedami govori o izjemni vlogi, ki jo kot kraljica žena opravlja njegova žena Camilla.