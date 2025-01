Manca Košir ni bila zgolj igralka, profesorica, publicistka in ena največjih promotork branja v zgodovini Slovenije. Ne, Manca Košir je bila živa sila, ki je s svojo edinstveno osebnostjo pred seboj rušila ovire in nenehno nizala nove dosežke, a obenem zmeraj znala prisluhniti.

Te dni je na kino spored prišel film V tišini življenja, ki spremlja Manco Košir, kako se spopada s kemoterapijo in vse bolj usihajočim zdravjem, a se ob tem ne upočasni. Režiserka Nina Blažin jo je več let spremljala skozi njen vsakdan, družinska druženja in družabne dogodke, saj Mance pač ni bilo mogoče prepričati, da bi se ustavila.

Poglejte napovednik filma:

Breza med bukvami

Manca Košir se je med študijem matematike in fizike uveljavila kot manekenka in igralka, prodor pa ji je uspel s filmom Breza, za katerega je za vlogo Janice prejela tudi nagrado za najboljšo debitantko. Prav ta film je kot enega svojih najljubših v nedavnem intervjuju na Spotkastu izpostavil komik Perica Jerković in ga čustveno opisal: "Krasen film, zelo progresiven. Prikaže življenje na podeželju v tistih časih, tudi režijsko izstopa. Ona se zaljubi v nekega 'daso' in je res lepa, je breza med bukvami, ampak v tistem okolju so bukve bolj cenjene."

Perica Jerković o Manci v filmu Breza:

Za Janico se zgodba seveda konča tragično, kot je bilo značilno za filme tistega obdobja, a kot Manca pove v filmu V tišini življenja, se je v tem naučila sprejemati smrt kot del življenja, saj je med snemanjem filma veliko časa preživela v krsti.

Kasneje se je pojavila še v številnih filmih, med drugim smo jo lahko videli v zimzelenih uspešnicah, kot so Sreča na vrvici, Ko pride lev in najbrž najbolj gledanemu slovenskemu filmu vseh časov To so gadi. Za razliko od velike večine je kamere in žarometi niso povsem premamili in nikoli ni dovolila svoji filmski karieri, da bi jo izključno definirala – pa tudi drugim ne. Tako se je po prvi diplomi lotila še študija novinarstva, nato pa še magisterija iz sociologije in doktorata iz filologije. Na Fakulteti za družbene vede je začela predavati novinarstvo in se v javnosti aktivno zavzemati za slovenski jezik in branje.

Foto: Mediaspeed

Vlivanje moči ljudem

Prav s projekti za promocijo branja je najbrž pustila največji pečat, tako s krožki kot s pogosto prisotnostjo na TV Slovenija in raznih prireditvah. Preizkusila se je tudi v politiki, vendar se ni želela pridružiti nobeni od uveljavljenih strank, čeprav bi jo katerakoli brez dvoma rade volje sprejela. Sodelovala je pri ustanovitvi Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije (TRS) in postala njegova predsednica. Po neuspehu stranke na volitvah se nekaj časa ni ukvarjala s politiko, nato se je pridružila ekološki stranki Vesna, kjer je bila predvidena za kandidatko na evropskih volitvah, vendar teh ni dočakala.

V zadnjih dveh desetletjih je bila tudi izrazita podpornica društva Hospic, ki pomaga ljudem pri umiranju z dostojanstvom. Pri tem Manca Košir ni zgolj nastopala v javnosti, temveč je bila tudi prostovoljka, ki je obiskovala ljudi na koncu življenja in jim vlivala moč. Prav to je združilo Manco in režiserko Nino Blažin, ki je v intervjuju na TV Slovenija povedala, da se je filma V tišini življenja lotila kot ustvarjalnega projekta, skozi katerega je želela bolje razumeti in doumeti izgubo ob smrti očeta.

Foto: Casablanca

Čeprav je smrt ključna tema filma V tišini življenja, pa je to predvsem zaradi Mance Košir tudi film o življenju. O tem, kako ga moramo ceniti, spoštovati, ljubiti in zaužiti. Režiserka in protagonistka to izpostavita skozi vsak kader. Kot je ob obvestilu o njeni smrti pronicljivo zapisala njena hči Tina Košir: "Namesto rož pa vas vabim, da zasejete seme dobrega: naredite kaj lepega za koga, komu iskreno poveste kaj ljubečega."

