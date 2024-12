Vnuk Mance Košir objavil zapise, ki sta si jih izmenjevala z babico

Tin Košir Popovič, vnuk pokojne Mance Košir, je izdal zbirko poezij z naslovom Rojstnodnevni Email, ki je nastala na podlagi enoletnega elektronskega dopisovanja z njegovo babico Manco. Gre za Tinovo rojstnodnevno darilo pokojni babici, ki ji je vsak teden napisal in poslal eno pesem, ona pa mu jih je nato v kratkih sporočilih komentirala.

"Odločila sva se, da najin dialekt uokviriva na strani knjige, da si lahko najin pogled na svet, ljubezen, življenje ... prebere več ljudi. Predvsem zato, da pokaževa, da res noben izmed nas ni popoln, da moramo slaviti napake ter biti hvaležni za stvari, ki nam jih ponuja življenje," je na Instagram profilu zapisal Tin Košir Popovič.

Kot je dodal vnuk pokojne Mance Košir, bo zaslužek od prodaje knjige namenjen centru Hospic, kjer je njegova babica z veseljem preživljala svoj prosti čas in kjer se je tudi končala njena življenjska pot.

Vsak teden ji je poslal pesem, ona je nanje odgovorila s kratkimi sporočili

"Kdaj pa kdaj, usedeš se nazaj, spiješ kavo ali čaj, ugotoviš, da si kot glina, ki na vretenu se vrti in svojo obliko naredi," se glasi začetek prve kitice ene izmed pesmi, ki jo je zapisal Tin Košir Popovič.

"Super, super! Ne, nismo navadne vaze, vsak se vrti po svoje, bravo, Tinko, ti si as, ki gre v zlati klas! Objem, objem, hvaležna ti, M.," je vnuku v devetem tednu dopisovanja na pesem odgovorila njegova babica.

Novinarka, publicistka in javna intelektualka Manca Košir je v 77. letu starosti umrla 2. maja letos. Bila je izredna profesorica na ljubljanski fakulteti za družbene vede in avtorica številnih strokovnih, poljudnoznanstvenih člankov ter številnih knjig. Leta 1969 je iz matematike in fizike diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani, šest let pozneje pa je diplomirala še na takratni Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Naziv doktorja filoloških ved je Košir pridobila leta 1987 na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Poleg akademskih vod pa se je preizkusila tudi kot filmska igralka in zaigrala v več filmih, bila dejavna pri Hospicu in se udejstvovala tudi na političnem področju.

Foto: Mediaspeed

V zadnjih letih se je dvakrat spopadla z rakom in o svojem boju z boleznijo tudi večkrat javno spregovorila.