"Kdo je tebe, Praslovan, plavati učil, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil?" je sloviti uvodni verz globoko uporniške pesmi iz leta 1979, ki še danes odzvanja v ušesih in kolektivni podzavesti ter nas poziva, naj tistim na oblasti gledamo pod prste.

Film Praslovan je portret Zorana Predina, enega najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbene scene. Režiser Slobodan Maksimović sprva gradi zgodbo, kaj zgodbo, legendo Zorana Predina na klasičen način, skozi pogovore z njegovimi prijatelji, sodobniki in kritiki ter pogovore s samim portretirancem, ki jih začini z arhivskimi posnetki in fotografijami. Že v tem delu presenetijo nekateri bolj živahni sogovorniki, na primer Branko Đurić - Đuro, ki si Zorana privoščijo, na primer z omembo njegovega pretepaškega izbruha, a še bolj zabaven je vmesni igrani del.

Poglejte napovednik:

Turisti in operacija srca

Ta je namreč sestavljen iz komičnih vložkov turističnega vodenega ogleda skozi "Muzej Zorana Predina" (dejansko posnet v Pokrajinskem muzeju Maribor), kjer vodnik v podobi Nenada Tokalića skupini mednarodnih turistov predstavlja rekvizite iz ključnih trenutkov Predinovega življenja in kariere. S tem pristopom Maksimović razbije monotonost govorečih glav in arhivskih posnetkov ter doda drugačno vrsto humorja od tiste, s katero ga zalagajo sogovorniki.

V igranih zgodovinskih segmentih, za katere ni bilo mogoče najti arhivskih posnetkov, Zorana odigra njegov sin Žiga Predin. Foto: Invida

Ampak da ne bo pomote, ti prizori koristijo tempu filma in dodajo dinamiko, čeprav je vsebinsko v filmu več kot dovolj zanimivih, huronsko smešnih in (celo dobesedno) srce parajočih trenutkov, da se gledalec po koncu filma lahko samo čudi, v kako neverjetnem času je živel portretiranec in kako mu je uspelo to izkoristiti ter obenem ostati zvest samemu sebi.

Film tako obdela začetke skupine Lačni Franz in konflikte z državnimi oblastmi, o katerih se je Zoran Predin razgovoril tudi v Spotkastu , njegovo kasnejšo kariero v gledališču, filmu in iskanju vse bolj kompleksnih glasbenih izrazov, vendar pa se ne izogne niti bolj temačnim trenutkom. Najbolj zloglasen je seveda Zoranov fizični obračun s sodnikom na košarkarski tekmi, ki ga je kasneje obžaloval. Še bolj pa izstopa segment o Predinovi operaciji srca, ki jo je pevec izdatno dokumentiral in vključuje tudi posnetke samega kirurškega posega.

Med intervjuvanci so velika imena, kot so Karpo Godina, Boris Cavazza in celo danes žal pokojni Đorđe Balašević. Foto: Invida

Živeti v zanimivih časih

Praslovan se pridružuje trilogiji filmov Varje Močnik in Igorja Zupeta Glasba je časovna umetnost, ki je bila posvečena trem prelomnim glasbenim prvencem slovenske glasbe: Buldožer, Laibach in Pankrti. Vsi skupaj nazorno pokažejo prelomno obdobje poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih ter ključno vlogo, ki jo je v družbenih spremembah igrala popularna glasba.

Za vedno "in" ponovno združeni na stadionu. Peter Lovšin, Vlado Kreslin in Zoran Predin so poskrbeli za enega največjih glasbenih hitov v Sloveniji z navijaško pesmijo Slovenija gre naprej, ki je spremljala naše nogometaše na Euro 2000. Foto: Invida

Vseeno je Praslovan bistveno bolj ambiciozen v obsegu in fokusu, saj upodablja daljše časovno obdobje ter izkoristi več različnih prijemov in pristopov. Tako ne prikaže zgolj tiste revolucionarne prelomnice, ki so jo prinesli pank, novi val in preostala avantgarda, temveč tudi vzajemni vpliv glasbe in družbenih sprememb skozi desetletja.

Prizor iz "Muzeja Zorana Predina", v katerem Zoran igra voščeno lutko samega sebe, medtem ko korejska oboževalka dela selfije. Foto: Invida

Glasbeni dokumentarec oziroma portret je eden bolj klišejskih žanrov, ki ob sodelovanju portretiranca običajno pomeni pletenje hvalospeva. Praslovan vsekakor ima te prvine, a jih Slobodan Maksimović in tudi sam portretiranec pleteta na dovolj drugačen, samosvoj način, da se izogneta nepotrebnemu malikovanju lika in dela, temveč ga prikažeta kot človeka v času in obenem gledalcem ponudita več kot dovolj materiala za smeh in čudenje.

Zoran Predin na začetku kariere. Kot bi rekli Pankrti: "Mlad, perspektiven kader." Foto: Invida

Ali je Praslovan vreden ogleda?

Za oboževalce Zorana Predina, tudi če poznajo vse plošče in biografske podrobnosti, je ogled seveda nujen, saj Slobodanu Maksimoviću uspe iz sogovornikov izbezati številne nepričakovane perspektive. Po drugi strani tisti, ki Zorana Predina še ne poznajo, nedvomno ne vedo veliko o zgodovini slovenske glasbe, zato je lahko ta dokumentarec zanje začetna učna ura, ki jih bo skoraj zagotovo spodbudila k nadaljnjemu raziskovanju. In potem so tukaj seveda še tisti, ki Zorana Predina iz takega ali drugačnega razloga ne marajo – no, tisti pa ne bodo nikoli izvedeli, kaj zamujajo.

Praslovan



Režija: Slobodan Maksimović

Nastopajo: Zoran Predin, Karpo Godina, Oto Rimele, Vlado Miheljak, Đorđe Balašević, Branko Đurić, Barbara Lapajne Predin, Žiga Predin, Nenad Tokalić, Anja Rupel, Sašo Hribar, Boris Cavazza, Jure Franko

Žanr: dokumentarni film

Dolžina: 112 minut Slobodan MaksimovićZoran Predin, Karpo Godina, Oto Rimele, Vlado Miheljak, Đorđe Balašević, Branko Đurić, Barbara Lapajne Predin, Žiga Predin, Nenad Tokalić, Anja Rupel, Sašo Hribar, Boris Cavazza, Jure Frankodokumentarni film112 minut

