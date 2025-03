Kaj ti je deklica: najstničino seksualno življenje

Zgodba tega poetičnega filma je osredotočena na najstnico Lucijo, ki se z novimi sošolkami odpravi na intenzivne vaje pevskega zbora v samostan v Čedadu. Poleg pevskih vaj, ki bi morale biti njihov glavni fokus, se dekleta družijo in opazujejo skupino delavcev in druga drugo, medtem ko jim po glavi roji vse bolj prebujajoča se spolnost.

Poglejte napovednik:

Režiserka Urška Djukić premišljeno in z občutkom niza in prepleta podobe deklet, njihovih različnih, efemernih objektov poželenja, narave in katoliške ikonografije. Tako ustvarja edinstveno poetično vizijo, ki gledalca pripusti v Lucijin notranji svet, ne da bi seksualizirala ta mladoletna dekleta.

V iskanju vzornikov

Ključna tema filma je dekliško odraščanje in iskanje svoje poti in vzorov. Prav slednje je zanimivo skozi upodobitve odraslih žensk – prva je ravnateljica, ki je sploh ni v filmu, pojavi se zgolj kot motnja, ki potrebuje pomoč pri zamenjavi žarnice, nato je Lucijina stroga mati, ki jo takoj osorno okara zaradi šminke, tretja pa je nuna, sestra Magda. Ta je ena manj tipičnih nun, prikazanih v filmu, saj je preprosta, prijazna in odkrita, tudi ko dekletom razlaga, kako je biti Jezusova nevesta.

Čedad ob Nadiži je s prijetno klimo idealen tako za razgibavanje glasu kot tudi za plavanje. Foto: Spok Films

Edini predstavnik avtoritete v filmu je zborovodja Bojan, ki ga upodobi Saša Tabaković. Ta je sprva skoraj karikatura na svojo stroko osredotočenega posameznika, vendar proti koncu pokaže pravi izraz, ko malenkostno in zamerljivo kaznuje Lucijo, ker si drzne rušiti njegov notranji mir in urejenost življenja. Takšno, v kateri se v najstniških dekletih ne prebuja ženstvenost.

Zelo zanimiva je tudi dihotomija naslovov. Slovenski naslov Kaj ti je deklica (mimogrede, to je že tretji slovenski film s tem naslovom) se nanaša na istoimensko narodno pesem, ki jo dekleta pojejo v zboru, medtem ko se mednarodni naslov film Little Trouble Girls nanaša na istoimensko pesem Sonic Youth, ki se zavrti na koncu med napisi. Razkorak med pesmima je znaten in odlično ponazarja razdor v mislih, čustvih in zavedanju mladega dekleta v adolescenci.

Film dodobra izkoristi moč človeškega glasu kot izrazno sredstvo. Foto: Spok Films

Zadnji na vasi, prvi v mestu

Urška Djukić že poldrugo desetletje ustvarja zanimive kratke in animirane filme, a leta 2021 ji je uspel mednarodni preboj z animiranim filmom Babičnino seksualno življenje, ki ga je na osnovi knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače posnela skupaj s francosko avtorico Emilie Pigeard. Film je v naslednjih dveh letih pobral vse možne nagrade, vključno s francoskim cezarjem in evropsko filmsko nagrado.

Nagrade in prepoznavnost Urški Djukić niso omogočile zgolj posneti Kaj ti je deklica, temveč so filmu odprle vrata za mednarodno koprodukcijo in distribucijo. To je obrodilo sadove s premiero in nagrado na Berlinalu, kar pa ni uspeh le za avtorico in slovenski film, temveč za slovensko kulturo kot celoto, saj zgodbe s tako močnimi elementi avtohtone kulture (kot so tukaj denimo narodne pesmi) praviloma niso zanimive v drugih državah.

Energija, ki veje iz srditosti teh pogledov, preveva cel film. Foto: Spok Films

Žal izstopajoče lastnosti filma Kaj ti je deklica niso prepoznali domači komercialni prikazovalci, saj ga boste zaman iskali v Cineplexxih ali Mariboxu, projekcije v kinodvoranah Art kino mreže pa so zaradi omejenih kapacitet seveda bolj redke, zato se bo treba za ogled tega filma nekoliko potruditi. A je vredno.

Ali je film Kaj ti je deklica vreden ogleda?

Glejte prejšnji stavek. Film je poetičen, čuten in lep in si vsekakor zasluži ogled. Je daleč od kakršnegakoli aktivizma, neposredne kritike ali nastavljanja ogledala družbi, vendar s pristnim vpogledom v nešteto raznolikih sil, ki tvorijo mladega človeka, v izjemnem detajlu prikaže tako psihološki kot sociološki vidik dekliškega odraščanja v Sloveniji.

Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls)



Režija: Urška Djukić

Igrajo: Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček.

Žanr: Drama o odraščanju.

