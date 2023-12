Sodnik potrdil, da so pri Mirrorju vdrli v telefon princa Harrya

Harry je prek tožbe od MGN zahteval odškodnino, ker so novinarji skupine vdirali v telefone, prihajali do informacij pod pretvezo in izkoriščali zasebne preiskovalce za nezakonite aktivnosti. V okviru tožbe je postal prvi član britanske kraljeve družine v več kot stoletju, ki je pričal na sodišču.

Britanski sodnik je danes potrdil, da je bil princ Harry žrtev vdora v telefon, in odločil, da dobi 140.600 funtov (okoli 163 tisoč evrov) odškodnine. Potrdil je, da so vdore v telefone princa in njegovih znancev najverjetneje pozorno nadzirali zaposleni pri časopisni skupini Mirror, poroča britanski BBC.

Sodnik višjega sodišča v Londonu Timothy Fancourt je danes potrdil obsežno vdiranje v telefone slavnih med letoma 2006 in 2011 časopisne skupine Mirror (MGN), ki izdaja časnike The Mirror, Sunday Mirror in Sunday People.

Glede tožbe princa Harryja pa je odločil, da je 15 od 33 spornih člankov nastalo zaradi vdora v telefon princa ali njegovih bližjih oz. so nastali ob pomoči nezakonitega zbiranja informacij med letoma 2003 in 2009. "Vojvoda je bil v svojih pričanjih nagnjen k domnevi, da je vse objavljeno rezultat prestrezanja glasovne pošte, saj je bilo v tistem času v skupini Mirror zelo razširjeno vdiranje v telefone," je dodal sodnik.

Morgan naj bi vedel za vdiranje v telefone in bil v to vpleten

Obenem je sodišče danes ugotovilo, da je novinar Piers Morgan, ko je bil urednik Daily Mirrorja, vedel za vdiranje v telefone in v to bil tudi vpleten.

Princ Harry je v prvem odzivu prek svoje odvetniške ekipe sporočil, da je danes pomemben dan za resnico in odgovornost. Ob tem je pozval oblasti in policijo k uvedbi preiskave v tem primeru, da se ugotovi, kdo je kršil zakon.

Tiskovni predstavnik MGN pa je sporočil, da se opravičujejo za zgodovinske kršitve. Zagotovil je, da so prevzeli polno odgovornost in da bodo plačali ustrezno odškodnino.

Harry postal prvi član britanske kraljeve družine v več kot stoletju, ki je pričal na sodišču

Poleg princa so MGN tožili še drugi slavni, med njimi Michael Turner in Nikki Sanderson, ki so bili žrtve domnevnega nezakonitega pridobivanja informacij. Obravnave so se končale junija, med drugim so v sedmih tednih zaslišali nekdanje novinarje, urednike in zasebne preiskovalce.

