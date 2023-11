Princ Harry zdaj tudi v slovenščini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rezerva (Spare), knjiga spominov oziroma biografija britanskega princa Harryja, je duhove burila že pred izidom v začetku letošnjega leta, še bolj pa po tem, ko so jo v roke dobili bralci po vsem svetu.

Slovenski bralci so jo lahko do zdaj brali le v izvirniku ali katerem od neslovenskih prevodov, ta teden pa je Rezerva izšla tudi v slovenščini. Knjigo je prevedel Jure Šešet, izšla pa je kot ena od prvih treh knjig v zbirki Žametna Beletrina ob knjigi Zmaga je začetek Boruta Pahorja in Šola za dobre matere Jessamine Chan.

Foto: Ana Kovač

"Naj vam gresta Harry in Meghan na živce ali pa ste navdušeni nad njuno zgodbo, je to knjigo vredno prebrati," je ob predstavitvi dejala urednica zbirke Žametna Beletrina Branka Fišer, "gre za izredno dobro napisano, zelo dobro strukturirano besedilo, ki seveda odstira dogajanje na britanskem dvoru, hkrati pa gre za izjemno ganljivo osebno zgodbo v medijih najbolj izpostavljenega člana britanske kraljeve družine."

Preberite še: