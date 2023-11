Borut Pahor je ugotovil, kaj mu je manjkalo kot predsedniku vlade

"Priročnik za politične in druge začetnike" je nekdanji predsednik republike Borut Pahor podnaslovil svoj knjižni prvenec, v katerem želi z bralci deliti modrosti, ki so se mu nabrale v več kot 30 let dolgi politični karieri.

"To je moja prva tiskovna konferenca po skoraj letu dni, zato sem kar prijetno vznemirjen," je Borut Pahor dejal ob predstavitvi knjige Zmaga je začetek, ki ni avtobiografija ali knjiga spominov, ampak jo je označil za žanrski hibrid. Nastajala je pol leta ob koncih tedna, v njej pa je po lastnih besedah želel strniti 32 let političnih izkušenj, ugotovitev in spoznanj.

Napisal je knjigo, kakršno bi si sam želel kupiti

"Podobnih knjig, zlasti tujih, sem v svoji politični karieri prebral veliko," je dejal Pahor, ki je nazadnje listal knjigo Baracka Obame, ta mu je bil po njegovih besedah v navdih, ko je sam vodil vlado in pozneje republiko. "V teh knjigah sem iskal odgovore na večna vprašanja, ki si jih ljudje z neko kariero zastavljajo," je povedal, ob tem pa samozavestno povedal, da je sam napisal knjigo, kakršno bi si želel kupiti, pa je do zdaj ni bilo.

"Ne pravim, da je boljša od drugih, je pa drugačna. V njej se umikam skušnjavi dajati nasvete, namesto tega skušam pojasniti, da je politična kariera – če jo želite jemati resno in odgovorno – predvsem poslanstvo v interesu skupnosti," je pojasnil, "knjiga je napisana z veliko ljubezni, v njej ni nobenih obračunov, ne političnih ne drugačnih. Želel sem prenesti izkušnje, ki so navdihujoče, ter tudi tiste, ki so svarilo, da mojih napak kdo ne bi ponavljal."

"Treba je znati preživeti tudi zmage"

"Uspeh ni linearen, ne gremo le navzgor in naprej, ampak včasih tudi navzdol in nazaj. Tudi s porazom je treba živeti in se iz njega česa naučiti, obenem pa je treba znati preživeti tudi zmage. Ker delamo za ljudi, je treba uspehe na volitvah – teh sem imel devet zapored – jemati z neko mero ponižnosti," je dejal.

"Ko sem začel politično kariero, sem se želel dokazovati, zmagovati na volitvah, sčasoma pa sem razumel, da moram biti bolj odgovoren do zaupanja ljudi, ki ga imam, in da sem dolžan pustiti neko sled. Zdi se mi, da sem po dveh mandatih predsednika republike to sled tudi pustil, zlasti v prizadevanju, da bi povezoval, ne delil," je še povedal Pahor, ki se je medtem z veliko manj zadovoljstva spomnil svojega predsedovanja vladi.

Pahor: Edini suvereni premier leve sredine je bil Janez Drnovšek

"V knjigi sem zapisal tudi ugotovitev, ki je do zdaj nisem izpostavljal. Sam pri sebi sem skušal razumeti, kaj me je razlikovalo v delu v palači predsednika vlade in palači predsednika republike. Predsednik vlade nisem postal brez izkušenj, imel sem tudi podporo, vse, za kar se je zdelo, da je potrebno, da dobro opravim svoje delo. V knjigi pa zelo jasno povem, da je bil moj primanjkljaj moja premajhna samostojnost, moja nesuverenost. Stranko sem sicer vodil suvereno, koalicije pa ne tako, kot jo mora predsednik glavne koalicijske stranke. Zdi se mi, da je bil na levi sredini zadnji in pravzaprav edini suvereni predsednik vlade Janez Drnovšek," je odkrito dejal Pahor.

Nasvet za "vse, ki se odpravljajo na podobno pot"

"Za kandidaturo za predsednika republike sem se odločil pod pogojem, da zmagam samostojno, ker sem samo tako lahko nato suvereno opravljal to delo," je še povedal, ob tem pa dodal nasvet za "vse tiste, ki se odpravljajo na podobno pot".

"Taki položaji terjajo kompleksno osebnost in odgovornost, ki si jo je treba privzgojiti, to pa ne pride čez noč," je poudaril, "seveda je pomembno, da imate ideje, da znate govoriti in da imate nek krog podpornikov. Toda če pred prevzemom pomembnih političnih položajev niste razvili neke svoje suverenosti in avtonomije, tvegate, da tudi kljub najboljšim željam pričakovanj ljudi ne boste mogli izpolniti."

