Klemen Selakovič z novo knjigo: Podkast je moje vozilo, da imam dostop do zanimivih ljudi

Ustvarjalec podkasta in avtor Klemen Selakovič, ki že več kot štiri leta ustvarja najbolj poslušan podkast v Sloveniji z imenom Aidea, je v ponedeljek predstavil svojo novo knjigo z istoimenskim naslovom, v katero je v zadnjih dveh letih zbral misli in tematike, ki jih je obravnaval že z gosti v svojih epizodah podkasta.

V knjigi Aidea je avtor Klemen Selakovič zbral sto zapisov ter modrosti o zavesti, ljubezni, drogah, tehnologiji in prihodnosti človeštva. Z voditeljico pogovora Nino Gaspari sta se med drugim dotaknila tega, kako je njegova knjiga nastajala ter kaj je pravzaprav pridobil z ustvarjanjem podkastov in knjigo. Knjigo je ustvarjal dve leti, na vseh celinah, njen sklepni del pa je pisal v samotni koči.

Selakovič je v pogovoru povedal, da si je, ko je začel ustvarjati podkast, želel, da bi se povezal s čim več ljudmi in se v tematikah, ki jih obdeluje, ne bi počutil sam. "In to se je začelo hitro dogajati, nisem pa vedel, kaj se bo zgodilo," je povedal Selakovič. "Moj načrt je ostati v ozkem in globokem, ne v širokem in plitvem," je dodal.

"Knjiga oziroma projekt je skupek vseh priložnosti, ki sem jih imel na voljo v življenju. Kako sem se lahko izobraževal, kakšne priložnosti sem imel, kakšni ljudje so mi prišli naproti," je med drugim ob predstavitvi knjige povedal Selakovič. (Fotografija je nastala leta 2021 v pogovoru za Siol.net.) Foto: Ana Kovač

Projekt finančno zahteven, a odpira številna vrata

Selakovič je povedal, da je projekt velik zalogaj tudi finančno, a na splošno gledano prinaša veliko prednosti. "Koliko vrat se odpre, že to, da lahko do Mladinske knjige pridem z idejo o tem, da bi izdali mojo knjigo," je dejal.

"Knjiga oziroma projekt je skupek vseh priložnosti, ki sem jih imel na voljo v življenju. Kako sem se lahko izobraževal, kakšne priložnosti sem imel, kakšni ljudje so mi prišli naproti ... Vse to je vplivalo na to, da ne verjamem v svobodno voljo. Če sem zadovoljen zdaj, potem moram biti izredno hvaležen za te stvari, saj so bili to privilegiji," je uvodoma povedal Selakovič.

Spregovoril je tudi o občutku sramu v času, ko je bival na Tajskem, in povedal, da ga številni gledalci radi spomnijo, da še "vedno živi v svojem balončku", saj veliko govori o svojem življenju in tem, kaj se mu dogaja, med drugim tudi v Dialogu s stalnima sogovornikoma Andrejem P. Škrabo in Janijem Pravdičem.

Kako Selakovič doseže, da se mu sogovornik v pogovoru odpre?

Selakovič je na vprašanje, kako doseže, da se mu sogovorniki v pogovoru odprejo, odgovoril, da sam sogovornikom v podkastu da zgolj prostor in ne naredi nič drugega.

"Intervjuju običajno ne trajajo dve uri in pol. In če imaš dve uri in pol nekoga nasproti sebe in se z njim povezuješ, obstaja velika verjetnost, da se boš z njim povezal. In tam se odpre neki prostor, tudi nekateri gostje so povedali, da se po okoli 45 minutah zgodi nekakšen prelom, neka energija napolni prostor. In s sogovornikom ostaneva v etru, pozabiva, da se to snema in da je za kamero na tisoče poslušalcev. Tako ostaneva sama v tistem trenutku in zelo lepo je, ko se dva človeka tako povežeta. A to je težko doseči v petnajstih ali pa v petih minutah, kot se dogaja v medijih," je povedal Selakovič.

Selakovič je povedal, da se od vsakega sogovornika, ki se mu odpre in mu pusti pogledati v svoj prostor, veliko nauči, a ne o sogovorniku, ampak o sebi. Foto: Ana Kovač

Dodal je, da se od vsakega sogovornika, ki se mu odpre in mu pusti pogledati v svoj prostor, veliko nauči, a ne o sogovorniku, ampak o sebi. "Zakaj me zanima neka stvar, v katero on verjame, ali pa kako sogovornik gleda na svet, ker nanj vsi gledamo drugače. Ta proces mi je bil zelo lep že od začetka in vedno pravim, da je dovolj že ta proces, to, kar se objavlja, je drugotnega pomena," je še poudaril Selakovič.

"Podkast je pravzaprav moje vozilo do tega, da imam dostop do izredno zanimivih ljudi"

Selakovič je dodal, da se ne strinja s trditvijo Jana Plestenjaka, ki je bil eden od gostov v podkastu. Dejal je, da bi se lahko s sogovorniki pogovarjal, tudi če ne bi imel podkasta. "Ne strinjam se zato, ker do določenih ljudi ne bi imel dostopa, kar je logično, saj se ne moreš odzvati neznancu, da bi se z njim pogovarjal ob kavi. Mislim, da bi bil zelo neuspešen. Ta podkast je pravzaprav moje vozilo do tega, da imam dostop do izredno zanimivih ljudi," je še povedal Selakovič.

Selakovič: Ni prepozno, da začnete ustvarjati podkast

V svojih podkastih se Selakovič s sogovorniki dotika različnih tematik, od filozofskih do življenjskih, ki so po njegovem mnenju zimzelene. Poleg tega je Selakovič prepričan, da ni prepozno, da kdorkoli ustvari nov podkast, saj smo po njegovem mnenju šele v zgodnjih fazah te internetne dobe, poleg tega pa "bo trg povedal, ali imaš sledilce in podobno misleče".

Predstavitve knjige so se udeležili številni gostje, ki so že sodelovali v Selakovičevem podkastu, med drugim Jan Plestenjak, specialni pedagog Marko Juhant, popotnik Tomaž Gorec, igralka Mojca Fatur ter številni drugi iz glasbenega in estradnega sveta.

