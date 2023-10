Pisatelj, vsestranski umetnik in televizijski voditelj Jure Godler je predstavil svoj četrti roman z naslovom Naš človek v kafani. Ob izidu nove kriminalke je za Siol.net povedal, da se ne more odločiti, ali je bolj pisatelj ali televizijski voditelj, njegovo naslednjo pisateljsko epizodo pa lahko pričakujemo "ob letu osorej".

39-letni Brežičan, vsestranski umetnik, pisatelj ter televizijski voditelj in avtor Jure Godler je predstavil svoj novi roman Naš človek v kafani, kriminalko, polno intrig in prevar v najvišjih državnih strukturah. O knjigi je avtor povedal, da je tako zanimiva, da "jo boste brali hitreje, kot lahko obračate strani".

"Iz realnega sveta jemljem bolj malo materiala za svoje pisanje, pač pa iz vohunskih zgodb in potencialnih scenarijev, ki sem jih do zdaj prebral v življenju." Foto: Mediaspeed

"Iz realnega sveta jemljem bolj malo materiala za svoje pisanje, pač pa iz vohunskih zgodb in potencialnih scenarijev, ki sem jih do zdaj prebral v življenju. Najbolj me prevzamejo resnične vohunske zgodbe, na primer zgodba Kima Philbyja, največjega dvojnega agenta v zgodovini Anglije, ki je trideset let Sovjetski zvezi dostavljal zaupne podatke. Potem seveda ruske zgodbe o zastrupitvah ter o njihovih agentih po svetu, to so stvari, ki me navdušijo, a samo do mere, da me navdušijo, potem pa grem čisto v svojo smer," je za Siol.net o navdihih za svoje pisanje povedal Jure Godler.

"Kot Marjan Šarec, ki je šel za politika"

"Želim, da so moji romani na nek način ločeni od tega sveta, da bralci medtem ko jih berejo, pozabijo na svet, v katerem živijo," je povedal Godler, ki je dodal, da od bralcev s terena prejema zelo dobre odzive in je tega "vesel in ga to žene naprej". Povedal je, da je knjiga predvsem za tiste, ki jim je "všeč avanturistično vohunski roman s komičnimi elementi".

Na predstavitvi novega romana v prostorih Mladinske knjige. Knjiga Naš človek v kafani je izšla pri založbi Primus. Foto: Mediaspeed

Raje pisatelj ali televizijski voditelj?

"Je kar 50 proti 50, televizija in pisanje. Moram reči, da sem res na strogi sredini," je Godler odgovoril na vprašanje, ali raje ustvarja kot pisatelj ali televizijski voditelj, in dodal, da meni, da je pri svojih poznih tridesetih in zgodnjih štiridesetih s pisanjem knjig "unovčil še tistega zadnjega aduta, tako kot Marjan Šarec, ki je šel za politika. Mislim, da človek v tem obdobju ne more reči, da bo še slikar," zato meni, da je to zadnja vloga, v kateri se preizkuša.

"Zgodba mora biti res 'na nož'"

Med drugim je povedal, da se lahko branja knjige lotite, čeprav niste prebrali njegovih predhodnih del. "Z zgodbo grem vedno all-in, in če me stvar ne gane tako zelo, da mi zamaje temelje, potem me ne zanima. In ko sam ustvarjam, tudi gledam na to, da sam sebi zamajem temelje. Zgodba mora biti res 'na nož', ker če ni, se mi zdi škoda mojega časa ter časa mojih bralcev in bralk," je povedal Godler.

Foto: Mediaspeed

Od pisalnega stroja do tipkovnic

V pogovoru ob predstavitvi knjige se je Godler s povezovalcem Anžetom Tomićem dotaknil tudi sredstev, s katerimi ustvarja svoje knjige. "Glede na to, da napišem en roman na leto, mi ne preostane drugega, kot da po novem pišem neposredno na računalnik," je povedal avtor in dodal, da je že preizkusil "vsa mogoča sredstva, ki jih ima na voljo avtor".

To so pisalni stroj, kemični svinčnik, nalivnik, svinčniki za zapiske ter dve tipkovnici, eno starejšega tipa, ki je pravzaprav tipkovnica z manjšim displayem. "Gor ni nič drugega kot sedem map in vsaka izmed njih ima lahko sto tisoč besed in na to lahko pišeš brez distrakcij," je povedal Godler in dodal, da ta sistem nima varnostnih kopij ter se z računalnikom in urejevalnikom besedil poveže prek kabla za tiskalnik. Ustvarja tudi z digitalnim pisalnim strojem in seveda z vsem poznanim Wordom, da lažje komunicira z lektoricami.

V pogovoru ob predstavitvi knjige se je Godler s povezovalcem Anžetom Tomićem dotaknil tudi sredstev, s katerimi ustvarja svoje knjige. Foto: Mediaspeed

To je sicer Godlerjeva četrta knjiga v aktualni zbirki in skupno njegova šesta, leta 2020 je izdal vohunsko-satirični roman Casino Banale, kasneje pa še Vohun, ki me je okužil in Doktor Nobody.

"Ko pišem, se strogo držim tega, da na dan napišem dva tisoč besed, če jih ni, potem ne gre. Ker potem pride rok za oddajo in s tem velika žalost," je o ustvarjanju knjige še povedal Godler in dodal, da ga ljudje vedno bolj dojemajo kot pisatelja in ne zgolj kot "nekoga s televizije".

