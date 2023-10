Največji knjižni sejem na svetu letos na prestol postavlja Slovenijo

Slovenija se bo v času Frankfurtskega knjižnega sejma (FKS) tako na sejmu kot v mestu predstavila na skupno približno 250 dogodkih. Med prvimi bo odprtje sejma z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in slovensko predsednico Natašo Pirc Musar ter govoroma slovenskega filozofa Slavoja Žižka in pesnice Miljane Cunta. Sledilo bo odprtje slovenskega paviljona.

Program častnega gostovanja Slovenije v ospredje postavlja poezijo in filozofijo ter poglobljeno branje. Šele kot tretja država gostja FKS bo imela v programu več avtoric kot avtorjev. Na sejmu jih bo skupno vsaj 72.

Ministrica Vrečko: Predstavitev na najvišji ravni

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je pred odprtjem izpostavila, da bo častno gostovanje predstavitev Slovenije na najvišji ravni. "Ta dogodek je najpomembnejša in najobsežnejša kulturna prireditev in knjižna predstavitev Slovenije v zadnjih tridesetih letih," je povedala ministrica in navedla, da bodo v slovenskem paviljonu predstavili več kot 400 prevodov del slovenskih avtorjev v tuje jezike, ki so izšli v zadnjih dveh letih.

Foto: Guliverimage

Najbolj prevajane slovenske avtorje bodo predstavili s posebnimi instalacijami v paviljonu, kjer bo posebna pozornost namenjena tudi Jožetu Plečniku in Borisu Pahorju. Samo v paviljonu, ki se razteza na 2.400 kvadratnih metrih, se bo v času sejma zvrstilo okoli 80 dogodkov, med drugim tudi pogovor direktorja FKS Juergena Boosa s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom o profesionalnem športu in literaturi.

Na FKS se bodo na različne načine predstavljale tudi slovenske založbe, od največje Mladinske knjige pa vse do butičnih knjižnih izdaj. Prav častno gostovanje Slovenije na letošnjem sejmu bi lahko slovenskim založbam prineslo nove poslovne priložnosti, njihovim avtorjem pa preboje na tuje trge.

Manifest o poglobljenem branju

V času sejma bo Slovenija predstavila tudi Ljubljanski manifest o poglobljenem branju, ki izpostavlja pomen knjižnega branja v času digitalnih zaslonov.

Po letošnjem FKS bo Slovenija prihodnje leto država gostja na največjem knjižnem sejmu otroških knjig v Bologni v Italiji. Na to bo opozorila že v Frankfurtu. Na sejmu bo tako razstava ilustracij, ki jo pripravlja Vodnikova domačija - Center, v frankfurtskem muzeju Strumwwelpeter (Peter Kušter) pa razstava ilustracij iz slikanic, izdanih v nemškem prevodu v zadnjem letu. Slovenski avtorji za otroke in mladino bodo nastopali tako na sejmu kot v omenjenem muzeju ter frankfurtskih šolah in knjižnicah ter sodelovali na delavnicah v mestu. Predstavitev slovenske otroške in mladinske literature bo tudi na odru nemškega radia na FKS.

Foto: Guliverimage

V mestu Frankfurt se bo Slovenija z različnimi dogodki predstavila na več kot 20 različnih lokacijah. Največji slovenski dogodek bo četrtkov koncert skupine Laibach, ki bo skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Navida Goharija in Teheranskim zborom Human Voice ensemble v frankfurtskem kongresnem centru Jahrhunderthalle predstavila svoje izvirno simfonično delo Alamut.

Na sejmu letos pričakujejo razstavljavce iz približno stotih držav. Dobro poteka tudi prodaja sejemskih vstopnic in je po poročanju nemške tiskovne agencije že presegla številke iz obdobja pred pandemijo covid-19. Leta 2019 je sejem obiskalo več kot 300 tisoč ljubiteljev knjig.

Glavna zvezda sejma bo Salman Rushdie

Glavna zvezda letošnjega FKS bo britansko-indijski pisatelj Salman Rushdie, ki je bil po letih preganjanja islamskih skrajnežev lani v ZDA v napadu nanj hudo ranjen. Ob koncu sejma bo prejel nagrado za mir nemških založnikov in knjigotržcev. Kot so med drugim zapisali v utemeljitvi, "zaradi svoje neomajnosti, zavezanosti življenju in dejstva, da bogati svet s svojim veseljem do pripovedovanja zgodb".

Na zadnji sejemski dan bo slovesnost, na kateri bo Slovenija vlogo častne gostje predala Italiji. Poleg Boosa se je bosta med drugim udeležila predstavnika Slovenije in Italije, direktorica Javne agencije za knjigo Katja Stergar in italijanski komisar Mauro Mazza, v literarnem pogovoru pa bosta sodelovala slovenski avtor iz Trsta Dušan Jelinčič in italijanska avtorica Ilaria Tuti.