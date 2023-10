Slavoj Žižek razburil na odprtju frankfurtskega knjižnega sejma

Kot je v nagovoru ob odprtju poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar, je knjiga v samem središču kulturnega zavedanja Slovencev. Slovence kot skupnost določa jezik, bolj kot zamejenost nekega ozemlja, zato je prav literatura najbolj avtentični izraz slovenskega značaja, zgodovine in duše.

Med avtorji, katerih knjige so predstavljene v slovenskem paviljonu, je omenila Draga Jančarja, čigar romani razkrivajo temne skrivnosti, pa tudi lepoto in ljubezen v težkih časih, Slavoja Žižka, najbolj prevajanega slovenskega avtorja in superzvezdnika svetovne filozofije, Erico Johnson Debeljak, ki piše v angleščini, a šteje Slovenijo za svojo pisateljsko domovino, Almo Karlin, svetovno popotnico pred sto leti, ko ženske še niso potovale same, koroško pisateljico Majo Haderlap, ki s svojim slovensko-nemškim glasom odstira nepoznane in težke plati koroške zgodovine, ter tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, ki je doživel najhujše zlo 20. stoletja, pa je skozi svoje izjemno dolgo življenje, kljub deportaciji v koncentracijska taborišča, ostal zvest slovenski in z njo evropski identiteti.

Opozorila je tudi na sporočilo Pahorjevega romana Nekropola, da nikoli ne moremo in ne smemo obsojati narodov, temveč zgolj diktature, ki so v svetu privedle do ponižanja in razžaljenja posameznikov in skupnosti. Sporočilo, ki je ob vedno bolj napetih razmerah v svetu, od vojne v Ukrajini prek Izraela in Gaze do več deset drugih žarišč spopadov, še kako aktualno, je poudarila.

Nataša Pirc Musar z nemško ministrico za kulturo Claudio Roth Foto: Reuters

Poudarila je tudi pomembnost branja knjig, izobrazbe, razgledanosti, ki jo ponuja raznolikost literature, ter opozorila na Ljubljanski manifest o branju na višji ravni, ki poudarja, da je to najmočnejše orodje za razvoj analitičnega in kritičnega mišljenja. To je ključno tudi za celovito delovanje demokracije. Samo ozaveščen državljan, ki kritično presoja informacije, ki so mu na razpolago, lahko polno sodeluje v demokratičnih procesih, je poudarila.

Sejem naj bi ob slovenski predsednici odprl nemški kancler Olaf Scholz, ki pa je v luči najnovejše bližnjevzhodne krize odpotoval v Izrael. Namesto njega je zbrane nagovorila nemška ministrica za kulturo Claudia Roth, ki se je v nagovoru dotaknila aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu ter obsodila napad na ženske, moške in otroke v Izraelu. Kot je dejala, moramo kot družba izraziti solidarnost tako z Izraelom kot Judi, ki živijo v državi.

V otvoritvenem programu sta nastopila tudi pesnica Miljana Cunta in filozof Slavoj Žižek, ki se prav tako ni mogel izogniti najnovejšemu dogajanju na Bližnjem vzhodu. Kot je dejal, brez knjig ni rešitve za Gazo, Izrael pa je, kot je citiral zgodovinarja in pisatelja Yuvala Noaha Hararija, na poti k temu, da postane diktatura. Omenil je tudi, da so Palestinci razumljeni kot problem. Treba bi bilo pogledati njihov položaj, primerjati nekaj, kar se zdi neprimerljivo, je dejal ter sprožil očitek iz občinstva, da relativizira problematiko. A se je odzval, da tega ne počne.

Na odru je proti Žižkovim besedam protestiral Uwe Becker, hessenski komisar za antisemitizem. Foto: Guliverimage

"Samo skozi branje knjig se lahko zavemo položaja," je prepričan filozof. Kot je med drugim dodal, terorizem proti Izraelu nasprotuje vsem vrednotam Frankfurta, proti vrednotam sejma je tudi preložitev podelitve nagrade palestinski avtorici Adanii Šibli, kajti izključevanje po njegovem mnenju ni rešitev.

Med Žižkovim govorom je izrečenemu ostro nasprotoval Uwe Becker, komisar za antisemitizem v deželi Hessen, ki je celo prišel na oder in Žižku očital, da relativizira zločine Hamasa, a se filozof z njegovimi očitki ni strinjal, govor je nadaljeval in ga tudi končal. "Vesel sem, da smo govor slišali do konca," je pozneje izjavil direktor sejma Juergen Boos, "tudi če nam ni bil všeč in tudi če ga obsojamo, je pomembno, da poslušamo drug drugega."

Posnetek odprtja si lahko ogledate tukaj.