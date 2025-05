Putinov režim se je spravil nad Slavoja Žižka. Ta se je že odzval.

Ruski distributer knjig BMM je knjigarnam naročil, naj vrnejo ali uničijo 37 knjig, je poročal BBC. Na seznamu so tudi besedila slovenskega filozofa Slavoja Žižka , japonskega pisatelja Rjuja Murakamija in številnih ruskih pisateljev.

Slavoj Žižek je za ruski neodvisni medij Nova Gazeta Europe obsodil zaseg knjig, vključno z eno svojo. "Nič novega, nič presenetljivega. V ZDA šolske in javne knjižnice že leta zavračajo knjige, ki jih imajo za nevarne. Razlika je v tem, da v ZDA tega ne počne država, temveč lokalne skupnosti – združenja staršev, šolski odbori –, kar je zame še bolj grozno," je povedal.

Zakaj se je ruska oblast spravila nad Žižkove šale?

Žižka je najbolj presenetilo, da se je na črnem seznamu znašla prav njegova knjiga Žižkove šale. "Edino, kar me preseneča, je – zakaj moja knjiga šal. To je nedolžna knjiga brez politične pristranosti," je dejal.

Žižkove Šale, ki jih je leta 2019 v ruščini izdala založba Ripol Classic, so bile na seznamu, ki so ga ruske knjigarne prejele v začetku. Knjige s tega seznama so morale knjigarne umakniti s svojih polic.

Pohod ruske oblasti nad knjige in knjigarne

Zatiranje knjig in knjigarn se je začelo aprila letos, ko je policija v knjigarni Podpisnje Izdanija v Sankt Peterburgu zasegla na desetine knjig z LGBT in feministično tematiko.

V začetku maja je policija v Moskvi pridržala več založnikov, vključno z direktorjem največje ruske založbe Eksmo, in sicer v povezavi s kazensko zadevo v zvezi s knjigami, ki naj bi vsebovale LGBT propagando, še piše ruski neodvisni medij Novaja Gazeta Europe, ki ima po izbruhu vojne v Ukrajini sedež v latvijski prestolnici Rigi.