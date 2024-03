Slavoj Žižek necenzurirano: Ukrajincem moramo dati jedrsko orožje

Slovenski filozof in mislec Slavoj Žižek je bil gost v oddaji Necenzurirano, ki jo vodi svetovno znani angleški novinar Piers Morgan. V njej je pojasnil, zakaj se ima za zmernega konservativnega komunista, zakaj je ruski predsednik Vladimir Putin temačni konservativni religiozni fanatik ter zakaj ga napadajo, da je protisemitski hamasovec in liberalni sionist. Razložil je tudi, zakaj je Elon Musk uničil njegovo spolno življenje.

Slavoj Žižek je poleg Luke Dončića in Melanie Knavs zagotovo najbolj znan Slovenec na svetu. Zato ne preseneča, da ga je angleški novinar Piers Morgan povabil v svojo spletno oddajo Piers Morgan Uncensored (Necenzurirano s Piersom Morganom), ki jo ima na YouTubu.

"Nori prijatelji", ki podpirajo Putina

Morgan je na začetku oddaje povedal, da imajo Žižka nekateri za najnevarnejšega zahodnega filozofa, Žižek pa je povedal, da je vesel povabila v oddajo, in sicer zato, ker je Morgan odprtega duha.

Glede vojne v Ukrajini in Putinove Rusije je Žižek dejal, da nekateri njegovi "nori prijatelji" pravijo, da mora biti Rusija dobra, ker je proti Natu. "So nori?! Poglejte, koga podpira Rusija v zahodni Evropi: samo skrajno desnico. Marine Le Pen, AfD in podobne."

Žižek: Putin je mračnjaški konservativni verski fanatik

Žižek je spomnil, da je ruski predsednik Vladimir Putin pred napadom na Ukrajino grajal voditelja boljševikov Vladimirja Iljiča Lenina, ker je ta vzpostavil ukrajinsko republiko znotraj Sovjetske zveze.

"Putin vsekakor ni levičar. Putin je mračnjaški konservativni verski fanatik," trdi Žižek in dodaja, da so ruski mediji postali verskofundamentalistični, ker vojno v Ukrajini opisujejo kot vojno krščanske civilizacije proti satanizmu.

"Zahod mora končati z dvoumno igro"

"Podobno kot Arabci so postali verski fundamentalistični fanatiki. Ustaviti jih moramo brezpogojno. Zahod mora končati s to dvoumno igro, da podpira Ukrajino, a ne preveč, da ne bi ujezila Rusije in da ne bomo preveč škodili naši življenjski ravni. /…/ Zato provociram s tem, da pravim, da morajo Ukrajincem dati jedrsko orožje. To pravim kot levičar," je povedal slovenski filozof.

Spomnil je, da želi Rusija izvajati imperialno ekspanzijo in da se ne bo ustavila pri Ukrajini. Potem bodo na vrsti Gruzija, Moldavija … Bolj kot bomo Rusijo tolerirali, toliko bolj grozljivo bo končno soočenje z njo, svari Žižek.

Graja Hamasa in izraelskih verskih nacionalistov

Glede vojne v Gazi ter konflikta med Izraelom in Hamasom je Žižek dejal: "Nekateri trdijo, da je Hamas v bistvu oboroženo odporniško gibanje. Po eni strani je to mogoče res. Toda večina njihovih dejanj, še zlasti napadi 7. oktobra, so čisto dejanje terorja. Poznam ljudi, ki poznajo ljudi, ki so bili tam (na jugu Izraela, op. p.) v času napada Hamasa. Na primer napad na rave. Udeleženci te zabave so bili najmiroljubnejši mladi ljudje v izraelski družbi. Kibuc, kjer je Hamas izpeljal pokol, je kibuc, ki je znan po tem, da je pomagal ljudem v Gazi."

Žižek je oktobra lani nekatere razburil s svojim govorom na odprtju Frankfurtskega knjižnega sejma. Foto: Guliverimage

Po drugi strani je Žižek kritičen do izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in še nekaterih članov izraelske vlade, ki psevdoreligiozno nacionalistično enačijo Palestince s svetopisemskim ljudstvom Amalek (Amalečani so bili v Svetem pismu dedni sovražniki Hebrejcev, zaradi česar je Bog Hebrejcem zaukazal, naj jih iztrebijo, op. p.). Za Žižka je problematično tudi dogajanje na Zahodnem bregu, kjer se dogaja postopna kolonizacija.

O očitkih, da je protisemit in sionist hkrati

Žižek se strinja z nekdanjo vodjo izraelske obveščevalne službe Šin Bet Amijem Ajalonom, da je treba dati Palestincem upanje, kar je to edina pot k miru. Ajalon predlaga, da bi se Izrael začel pogajati z zaprtim palestinskim nehamasovskim voditeljem Marvanom Bargutijem.

Hamas in izraelski zagovorniki trde politike do Palestincev krepijo eden drugega. A kot pravi Ajalon, sta obe strani obsojeni na to, da živita ena z drugo. Če ne bodo spremenili politike, bodo oboji še naprej umirali, pojasnjuje Žižek, ki pravi, da ga po eni strani napadajo, da je protisemitistični hamasovec, po drugi strani pa je bila na Al Džazira prava kampanja, da je v resnici mehki liberalni sionist.

Zbujenska levica in desni populisti kot dve strani istega kovanca?

V pogovoru z Morganom je Žižek tudi dejal, da sta zbujenska (woke) levica in trumpovska populistična desnica le dve strani istega kovanca. Pri zbujencih ga moti, da pridigajo vključitev in raznolikost, delajo pa popolnoma obratno, torej izključujejo tiste, ki imajo različno mnenje od njih. S tem zbujenska levica le podžiga vzpon populistične desnice. Če bo nova progresivna levica hotela uspeti, bo morala nehati prezirati običajne ljudi, svetuje Žižek.

Vladimir Putin ni levičar, ampak mračnjaški konservativni verski fanatik, je prepričan Žižek. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Za New Statesman je Žižek februarja letos napisal članek o tem, da je Elon Musk uničil njegovo spolno življenje. V intervjuju z Morganom je Žižek razložil, kaj je mislil s tem. Gre za Muskovo zamisel glede nevrolinka oziroma o hitri povezavi med možgani in računalnikom, zaradi katere ne bomo potrebovali jezika. Spolnost pa potrebuje jezik, trdi Žižek. Nevrolink bo zato po njegovem končal spolnost.

Zakaj je zmerno konservativni komunist

Žižek je še pojasnil, zakaj se označuje za zmernega konservativnega komunista. "Pri komunizmu preprosto mislim, da se trenutni obstoječi kapitalistični sistem bliža krizi. Pri okolju, migracijah in tako dalje. Nova praksa svetovne solidarnosti se mora aktivirati. Toda tukaj prihaja zmerno konservativni, ampak …"

Pri tem kritičen do idej, da namesto današnje demokracije potrebujemo nekakšno pristno demokracijo. Kritičen je tudi takšnih idej o dekolonizaciji kot v Ugandi, kjer so izglasovali zakon, ki predvideva smrtno kazen za istospolno usmerjene, češ da s tem zakonom zavračajo zahodno kulturo in kolonializem.