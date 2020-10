Trpljenje Jordana Petersona

Njegov otožni obraz je podoben žalostnim obrazom svetnikov na ruskih pravoslavnih ikonah, je pred leti nekdo zapisal o Petersonu, ko je bil ta na vrhuncu svoje slave. To so bili časi, ko ga je New York Times opisal kot najbolj vplivnega intelektualca v zahodnem svetu.

Težave z zdravjem

Ta Kanadčanov žalostni obraz je bil še bolj poudarjen zadnje mesece, ko se je po poročanju medijev nadenj zgrnilo niz zdravstvenih težav.

Petersonove težave z zdravjem so prišle v javnost septembra 2019, ko je njegova družina sporočila, da je bil na rehabilitaciji v eni od bolnišnic na severu ameriške zvezne države New York. O podrobnostih je javnost obveščala njegova hčerka Mikhaila Peterson.

Odvisnost od pomirjeval

Ta je pojasnila, da je njenemu očetu njegov družinski zdravnik leta 2017 predpisal pomirjevalo klonazepam, in sicer zaradi tesnobe, ki izhaja iz hude avtoimunske reakcije na hrano.

Zdravnik naj bi Petersonu povečal odmerek po tem, ko so pri Petersonovi ženi Tammy aprila 2019 odkrili raka na ledvicah. Peterson naj ne bi vedel, da je postal odvisen od klonazepama, dokler ni začel trpeti zaradi hudih odtegnitvenih simptomov, ko je lani poleti skušal prenehati jemati zdravilo.

Odhod na zdravljenje v Moskvo

Kot je hčerka Mikhaila povedala za ruski medij RT, se je do avgusta ali septembra 2019 njegovo stanje tako poslabšalo, da je bila njegova družina bolj zaskrbljena zaradi njega kot zaradi bolne žene. A detoksikacija na ameriških klinikah ni bila uspešna, zato je Peterson januarja letos odšel na zdravljenje v rusko prestolnico Moskvo.

Po besedah Mikhaile, ki je spremljala očeta v Moskvo, je bila uspešna detoksikacija mogoča samo v Rusiji. Pri tem je Mikhaila stresala jezo nad zahodnim zdravstvom, češ da imajo samo v Moskvi dovolj poguma za to, da njegova očeta odvadijo od zdravil in da ruski zdravniki niso pod vplivom farmacevtskih podjetij.

V Moskvi naj bi Petersona dali v umetno komo. Kot je še povedala Mikhaila, so v Moskvi pri Petersonu odkrili pljučnico, ki naj bi jo staknil v ameriški bolnišnici. Zaradi omembe pljučnice so nekateri mediji, na primer ameriška revija New Republic, ugibali, ali so morda Petersona zaradi pljučnice dali na umetno predihavanje z ventilatorjem.

Junija letos se je po dolgem času Peterson spet pojavil v javnosti:

Iz Moskve v Beograd, kjer se je okužil z novim koronavirusom

Po nekajmesečni detoksikaciji v Moskvi je Peterson odšel v Beograd, kjer naj bi počasi okreval. V srbski prestolnici se je junija letos prvič znova oglasil javnosti, in sicer v hčerkinem podcastu. A nesreča ne počiva in v Srbiji se je Peterson poleti okužil z novim koronavirusom.

Kot trdi Mikhaila, ni imel veliko hudih bolezenskih znakov, na slikanju pljuč pa so odkrili, da je bilo prizadetih 40 odstotkov njegovih pljuč. Težav z dihanjem ni imel. Za vsak primer so mu dali zdravila, ki so bila hujša od same bolezni, je javnosti sporočila Mikhaila. Jeseni se je Peterson vrnil v Kanado.

So incredibly thankful to be back in Canada with my family. We survived 2019 and 2020 by the skin of our teeth. We haven’t had a dinner like this in over a year and a half. Happy thanksgiving everyone!!! (Scarlett and I are taking the photo) pic.twitter.com/kEiqLMxRrq — Mikhaila Peterson (@MikhailaAleksis) October 11, 2020

Petersonovih 12 novih pravil

Peterson, ki je avtor svetovne knjižne uspešnice 12 pravil za življenje: protistrup za kaos (ang. 12 rules for life: an antidote to chaos), zdaj piše novo knjigo z naslovom Onstran reda: 12 novih pravil za življenje (ang. Beyond order: 12 more rules for life). Knjiga, katere delovni naslov je bil na začetku Beyond mere order (sl. Onstran samega reda), bi morala iziti januarja letos.

Zaradi Petersonove bolezni se je izdaja knjige zamaknila. Po pogodbi ima Peterson pravico do enoletne zamude pri oddaji dela, če se zgodijo kakšni nepredvidljivi dogodki, ki ga bi upočasnili pri pisanju. Po določilih pogodbe bo moral torej knjigo dokončati v nekaj mesecih.

Neznani profesor postane svetovna ikona konservativcev

Petersonov vzpon je brez dvoma povezan s spletom, zlasti z YouTubom. Ta je pred tem širši javnosti neznanemu kanadskemu kliničnem psihologu, ki se ima za klasičnega liberalca, omogočil, da je prodrl med ljudi in postal svetovna ikona konservativcev.

Drugo, kar moramo vedeti pri Petersonovem vzponu, je to, da je po svoje povezan z okrepitvijo konservativne miselnosti in naraščanjem nasprotovanja ideologiji politične korektnosti, katere del je tudi zmaga Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah leta 2016.

Upor proti kanadskemu zakonu

Istega leta je Peterson v sosednji Kanadi prvič dvignil veliko prahu, ko je na YouTubu objavil posnetek, v katerem je nasprotoval spremembam kanadskega zakona o človekovih pravicah in kazenskega zakonika, ki je kršenje identitete transseksualnih oseb opredelil kot sovražni govor.

Petersonova pot k slavi se je začela leta 2016, ko je s svojim nasprotovanjem spremembi zakona o človekovih pravicah in kazenskega zakonika razburil transseksualne aktiviste:

Po Petersonovem mnenju bi ta sprememba lahko omogočila kriminalizacijo napačne uporabe osebnega zaimka za transseksualne osebe. Sprememba zakona, ki ga je predlagala vlada liberalca Justina Trudeauja, je bila dokončna sprejeta leta 2017.

Kultni intervju s Cathy Newman

Naslednje leto je Peterson, ki je imel na spletu vse več občudovalcev in privržencev, izdal zgoraj omenjeno knjigo o 12 pravilih, knjigo za samopomoč. Knjiga je luč sveta v Kanadi in Veliki Britaniji zagledala januarja 2018. Takrat je imel Peterson na Otoku intervju za televizijsko postajo Channel 4.

Ta televizijski intervju je še bolj povečal njegovo priljubljenosti, saj je s svojimi spretnimi odgovori tako zmedel ostrojezično britansko novinarko Cathy Newman, da je za nekaj trenutkov ostala brez besed. Posnetek je hitro zaokrožil po svetovnem spletu.

Temna plat slavnega intervjuja je bila, da je Newmanova po intervjuju na spletu postala tarča groženj in žalitev preveč fanatičnih Petersonovih občudovalcev. Nekateri so ji celo odkrito grozili, da jo bodo umorili.

Petersonove besedne zmage

Po tem je imel Peterson še nekaj podobnih intervjujev, kjer je imel besedne dvoboje z večinoma levo usmerjenimi novinarkami. Te so na koncu v spopadu z načitanim, karizmatičnim in inteligentnim Petersonom, ki je natančno, razumljivo in logično podajal svoje misli, praviloma potegnile krajši konec.

Intelektualni dvoboj stoletja

Nato pa se je 19. aprila 2019 v Torontu Peterson v debati, ki so jo predtem razglašali za intelektualni dvoboj stoletja, soočil z najbolj znanim slovenskim filozofom Slavojem Žižkom. Naslov debate je bil Sreča: kapitalizmu proti marksizmu (Happiness: capitalism vs. marxism).

Izkazalo se je, da je stari lisjak Žižek veliko bolj trd oreh kot levo usmerjene novinarke. Medtem ko je Žižek, ki ima zgodovino in filozofijo marksizma v malem prstu, iz minute v minuto bolj blestel, je Peterson, ki ni ravno poučen o podrobnostih marksistične misli, puščal vse bolj bled in medel vtis.

Po dvoboju z Žižkom gre pot navzdol

V tolažbo mu je bila lahko ocena švicarskega liberalnega časnika Neue Zürcher Zeitung, da je imel boljše argumente, da pa ga je Žižek s svojimi šalami in poznavanjem Marxa stisnil v kot.

Naključje ali ne, po lanskem aprilu sta se Petersonovo zdravstveno stanje in odvisnost od pomirjeval vse bolj poslabševala. Zdaj naj bi te težave premagal. Kakšna pa bo njegova prihodnost? Nam Peterson pripravlja še en vzpon? Odgovor na to bo seveda dala prihodnost.