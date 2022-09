Ali ta mož res ve, kako se bo končala vojna v Ukrajini?

Škotsko-ameriški zgodovinar in politični analitik Niall Ferguson meni, da se bo vojna v Ukrajini končala podobno kot korejska vojna. Med Ukrajino in Rusijo bo tako prišlo do premirja, ne pa tudi do sklenitve mirovnega sporazuma.

Niall Ferguson je pred dnevi dal intervju za britanski medij Talk TV. Intervjuval ga je znani britanski novinar Piers Morgan. Domnevamo lahko, da je Morgan po odmevnem intervjuju s črnogledim kanadskim psihologom Jordanom Petersonom, ki je zelo razumevajoč do Putinove Rusije, za protiutež kot naslednjega svojega intervjuvanca izbral Ukrajincem naklonjenega Fergusona.

Smo bližje jedrskemu spopadu kot med kubansko krizo?

Morgana je najprej zanimalo, ali je morda svet bližje jedrskemu spopadu kot kadarkoli prej, tudi bližje kot v času kubanske raketne krize leta 1962. Kot vemo, je kubanska kriza izbruhnila, ker je takratni sovjetski voditelj Nikita Hruščov na Castrovi Kubi začel nameščati jedrske rakete.

Ferguson je prepričan, da je današnja kriza manj nevarna kot kubanska kriza. Leta 1962 so bile na robu vojne ZDA in Sovjetska zveza. "Zgolj sreči se moramo zahvaliti, da takrat ni izbruhnila vojna. Poveljujoči častnik na sovjetski podmornici je že hotel izstreliti torpedo z jedrsko konico proti ameriškim ladjam. To je preprečil njemu nadrejeni častnik na podmornici, ki je razveljavil njegov ukaz. Tako smo se izognili tretji svetovni vojni."

"Ruska konvencionalna armada ne more poraziti Ukrajine"

Zgodovinar pravi, da je danes drugače. Prvič zato, ker Ruska federacija ni Sovjetska zveza. "Izkazalo se je, da ruska konvencionalna armada sploh ne more premagati ukrajinske armade, kaj šele Nata. Edini razlog, da Putin govori o taktičnem jedrskem orožju, je ta, da ve, da izgublja to konvencionalno vojno," poudarja Ferguson.

"Time is running out for Vladimir Putin. I don't think even if he gave the order to drop a nuclear weapon, that it would be carried out."



Ferguson meni, da Putin ni rekel, da bo uporabil taktično jedrsko orožje proti Ukrajini, ampak je hotel povedati, da bo morda uporabil jedrsko orožje, če bo Nato zaostril svojo vpletenost v vojno.

Ali se Putin pretvarja glede jedrskega orožja?

"To torej ni kubanska kriza. To je pretvarjanje diktatorja, ki izgublja majhno vojno, za katero je mislil, da jo bo dobil v nekaj dneh," je dejal Ferguson in dodal: "Tudi če bi Putin izdal ukaz o uporabi jedrskega orožja, dvomim, da bi ta ukaz uresničili."

Morgan je v intervjuju omenil Petersonove črnoglede napovedi in njegovo prepričanje, da Putina ne bo mogoče poraziti oziroma stisniti v kot ter da bo moral Putin nekaj dobiti. Zanimalo ga je, kaj Ferguson meni o tezi, da bo Putin po lažnih referendumih o priključitvi nekaterih ukrajinskih regij k Rusiji ukrajinske napade na te regije uporabil kot izgovor za zaostritev vojne, češ da Ukrajinci napadajo rusko ozemlje.

Bodo Ukrajinci nadaljevali ofenzivo?

"Težava za Putina je, da čeprav poskuša organizirati te lažne referendume, dejansko izgublja nadzor nad tem ozemljem. Ukrajinci ne bodo končali svoje ofenzive. Izkoriščali bodo šibkosti ruske vojske in padec ruske bojne morale. Ne strinjam se s Petersonovim mračnim pogledom. Bil sem v Kijevu pred desetimi dnevi in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko so Ukrajinci dosegali zmage pri Harkovu," pravi Ferguson.

Ali se ruski predsednik Vladimir Putin s svojimi grožnjami o uporabi jedrskega orožja zgolj pretvarja ali ga res namerava uporabiti? Foto: Guliverimage

Meni tudi, da imajo Ukrajinci spodobne možnosti, da nadaljujejo osvobajanje svojih ozemelj, ker je ruska vojska demoralizirana kolonialna sila. "Večina vojakov je prišla iz odročnih krajev Ruske federacije. Imeli so velike izgube. Morda je četrtina vojakov, ki so napadli Ukrajino na začetku invazije, zdaj že mrtvih."

Bo prihodnje leto sklenjeno premirje med Ukrajino in Rusijo?

Ferguson še pravi, da imajo Ukrajinci spodobne možnosti, da v prihodnjih tednih in mesecih nadaljujejo pritisk. "To ne bo prineslo miru. Putin namreč ne bo priznal poraza in sprejel tega, da mu je njegova posebna vojaška operacija tako hudo spodletela."

"Mislim, da se bo vojna nadaljevala, da pa bodo spopadi manj intenzivni, saj nobena od strani ne more nadaljevati vojne na zdajšnji ravni. Tudi zima prihaja. Moja ocena je, da se bo ta vojna končala kot korejska vojna (vojna med letoma 1950 in 1953, op. p.). Prišlo bo do nekakšnega premirja, ne pa tudi do mirovnega sporazuma, ker se strani ne bosta nikoli dogovorili o njem. Mislim, da bo to premirje sklenjeno prihodnje leto. To bo moralna zmaga za Ukrajino, čeprav ne bo uradno priznana v mirovnem sporazumu," je v intervjuju še dejal Ferguson.