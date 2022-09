Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jordan B. Peterson je poleti objavil videoposnetek, v katerem je zelo razumevajoč do Rusije, obenem pa Zahod opisuje kot izrojen in patološki. Foto: YouTube / BBC

Kanadski psiholog Jordan Peterson je pred leti zaslovel kot konservativna intelektualna zvezda. Nekaj časa je bil v hudi krizi zaradi svoje odvisnosti od pomirjeval, zadnje mesece pa dviga prah s svojim razumevajočim odnosom do ruskega predsednika Vladimirja Putina in Rusije.

Kanadski klinični psiholog Jordan Bernt Peterson, kot se glasi njegovo polno ime, je svojo pot k slavi začel tlakovati s svojimi objavami na YouTubu. Led, ki ga je držal v anonimnosti, je prebil leta 2016, ko je dvignil prah v svoji rodni Kanadi s provokativnim posnetkom na YouTubu.

Ko zasije nova konservativna zvezda

V posnetku je nasprotoval spremembam kanadskega zakona o človekovih pravicah in kazenskega zakonika, ki je kršenje identitete transspolnih oseb opredelil kot sovražni govor. Peterson, ki več kot očitno ne prenese liberalnega kanadskega premierja Justina Trudeauja (ta vlada Kanadi od leta 2015), je tako začel postajati ikona konservativcev.

Katapult, ki ga je izstrelil k svetovni medijski slavi, pa je bil zdaj že kultni intervju, ki ga je Peterson imel za britansko televizijsko postajo Channel 4. januarja 2018. Peterson je s svojimi spretnimi odgovori tako zmedel ostrojezično britansko novinarko Cathy Newman, da je za nekaj trenutkov ostala brez besed. Posnetek je hitro zaokrožil po svetovnem spletu.

Trenutek resnice za "nepremagljivega" Petersona

Sledilo je še nekaj Petersonovih televizijskih pogovornih dvobojev, večinoma z levo usmerjenimi novinarkami, s katerimi si je dobil sloves nepremagljivega "dvobojevalca". Nato pa je prišel trenutek resnice oziroma streznitve.

V Torontu se je 19. aprila 2019 Peterson v debati, ki so jo predtem razglašali za intelektualni dvoboj stoletja, soočil z najbolj znanim slovenskim filozofom Slavojem Žižkom. Naslov debate je bil Sreča: kapitalizem proti marksizmu (Happiness: capitalism vs. marxism).

Žižek v debati do tal potolče Petersona

Izkazalo se je, da je stari lisjak Žižek veliko bolj trd oreh kot levo usmerjene novinarke. Medtem ko je Žižek, ki ima zgodovino in filozofijo marksizma v malem prstu, iz minute v minuto bolj blestel, je Peterson, ki ni ravno poučen o podrobnostih marksistične misli, puščal vse bolj bled in medel vtis.

Postalo je jasno, da je sicer Peterson zelo načitan in se spozna na veliko stvari, a da je hkrati pri številnih temah, ki se jih loteva, njegovo znanje bolj kot ne površinsko. Tako ni bil kos Žižku v debati o marksizmu in filozofiji, verjetno bi podoben klavrn vtis pustil tudi, če bi npr. o zgodovini debatiral s kakšnim dobro podkovanim in zgovornim zgodovinarjem.

Trpeči odrešenik in kanadski Marko Potrč

Kmalu po debati z Žižkom sta se Petersonovo zdravstveno stanje in njegova odvisnost od pomirjeval vse bolj poslabševala. V času svojega zdravljenja odvisnosti je za svoje najbolj zveste občudovalce postal nekakšen trpeči odrešenik.

Če se je Peterson sprva razglašal za klasičnega liberalca in trdil, da ni konservativec, je pozneje začel drseti vse bolj proti desni. V času pandemije covid-19 je bil tudi oster kritik strogih zajezitvenih ukrepov kanadske vlade in premierja Trudeauja. Lahko bi rekli, da je postal nekakšen kanadski Marko Potrč ali kanadski Zoran Stevanović.

Petersonovo razumevanje za Putinovo Rusijo

Zadnje mesece pa Peterson buri duhove zaradi svojih stališč o vojni v Ukrajini. Peterson, ki zadnje čase kot spreten podjetnik tesno sodeluje z ameriškim desno usmerjenim medijem Daily Wire, je tako julija letos na YouTubu objavil nekaj več kot 51-minutni videoposnetek z naslovom Russia vs. Ukraine or civil war in the West? (sl. Rusija proti Ukrajini ali državljanska vojna na Zahodu?).

V njem je sicer na začetku na hitro obsodil ruski napad na Ukrajino, toda hkrati je zelo razumevajoč do Putina in Putinove Rusije. V videoposnetku med drugim izpostavlja ameriškega politologa Johna Mearsheimerja, ki za ukrajinsko krizo obtožuje ekspanzionistični Zahod, Nato in EU.

Je Peterson Ukrajino postavil ob Kaspijsko morje?

Peterson v videoposnetku – skozi Mearsheimerjeve besede – namiguje, da Rusija upravičeno šteje Ukrajino za svoje vplivno območje, za del svoje nacionalne identitete in za obrambni pas med Evropo in Rusijo, ki zagotavlja rusko varnost. Pri tem je Peterson Napoleonov napad na Rusijo leta 1812 in Hitlerjev napad na Sovjetsko zvezo leta 1941 opisal kot napad Evrope na Rusijo.

V videoposnetku Peterson celo govori o tem, da je trn v peti Rusije tudi to, da je Ukrajina v okolici Kaspijskega morja odkrila nafto, čeprav Ukrajina seveda leži ob Črnem in ne ob Kaspijskem morju. Ukrajina naj bi tako ogrožala glavni vir ruskega gospodarstva: izvoz nafte in zemeljskega plina.

Peterson o Rusiji in "izrojenem Zahodu"

Morda najbolj pomenljiv je tisti del videoposnetka, ko Peterson skozi svojo razlago ruskega pisatelja Fjodorja Dostojevskega in ruskega protikomunističnega oporečnika Aleksandra Solženicina govori o pravoslavnem ruskem krščanstvu in potrebi po oživljanju pravoslavnega krščanstva kot temelja Rusije.

Peterson pri tem spomni na gradnjo krščanskih cerkva v Putinovi Rusiji, Putina pa opiše kot dejavnega kristjana in da se ima morda za podrejenega Bogu. Peterson tudi opiše Aleksandra Dugina kot pristnega filozofa in omenja, da Putin govori o moralni dekadenci na Zahodu in o tem, da se na Zahodu krepijo ideje, ki so v Rusiji pred več kot stotimi leti povzročile komunistično revolucijo.

Ukrajinci razburjeni zaradi Petersona

Peterson tako namiguje, da se "globoko verni kristjan" Putin v resnici v Ukrajini bojuje proti degeneriranemu oziroma izrojenemu Zahodu, ker ne želi pustiti, da patološki Zahod (še ena Petersonova oznaka v videoposnetku) dobi nadzor nad Ukrajino.

Ne preseneča, da je Peterson s svojimi stališči razjezil Ukrajince, tudi v Kanadi živeče Ukrajince, ki so ga na začetku njegovega vzpona občudovali zaradi njegove graje komunizma in komunistične ideologije.

Petersonovo občudovanje Rusije

Če pogledamo podrobneje, Petersonovo občudovanje Putinove Rusije, ki jo očitno šteje za krščanski obrambni zid pred izrojenim Zahodom, ni kakšno veliko presenečenje. Peterson se je že pred leti pri svojih grajah komunizma in marksizma skliceval na Solženicina. Ta je bil oster kritik komunizma, a tudi odločen zagovornik ruskega nacionalizma, ki bi temeljil na pravoslavnem krščanstvu.

Tudi dejstvo, da je Peterson hčerki, rojeni leta 1992, nadel rusko ime Mikhaila (Mihaila), menda v znak spoštovanja do Mihaila Gorbačova, govori o njegovem tesnem odnosu do Rusije. Mikhaila je bila nekaj let poročena z v Kanadi živečim Rusom Andrejem Korikovim. Ta je menda tudi uredil Petersonovo zdravljenje odvisnosti od pomirjeval v Rusiji.

Iz Moskve v Beograd

Po nekajmesečnem zdravljenju oziroma detoksikaciji v Moskvi je Peterson šel na okrevanje v še eno pravoslavno in Rusiji naklonjeno državo – Srbijo, kjer se je poleti 2020 okužil z novim koronavirusom.

Nedavno je Peterson objavil t. i. Konservativni manifest. Ne bi bilo presenečenje, če bi se izvedelo, da je bila prav Putinova Rusija s svojim bojem proti domnevni zahodnjaški izrojenosti navdih za njegov manifest.