Zakaj ima Jordan Peterson hišo polno sovjetske propagande

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če ne razumeš teme, ne moreš razumeti svetlobe," je na vprašanje, zakaj ima v lasti toliko umetniških del iz Sovjetske zveze, je po poročanju ameriškega medija Newsweek odgovoril kanadski psihiater in univerzitetni profesor Jordan Peterson. Ob tem je tudi razkril, da je večina umetniških del v njegovi lasti nastala pod rokami vrhunskih umetnikov.

"Če pogledamo onstran propagandnih sporočil teh del, je v njih veliko lepote," je poudaril Peterson, ki je šele pred kratkim večino umetniških del umaknil iz svoje hiše. "Slike sem imel obešene po vseh zidovih, nekatere tudi po stropu. Tudi v kopalnici," je še poudaril.

Marx na Ebayu

Peterson je začel umetniška dela iz Sovjetske zveze kupovati pred leti, ko je na ameriški spletni tržnici našel portret Karla Marxa. "Ko sem odraščal, nisem videl ničesar iz Sovjetske zveze. To je bilo nemogoče. In potem sem nekega dne na spletni tržnici našel portret Karla Marxa, kar se mi je zdelo neverjetno. Pravi mali čudež," je razložil Peterson in dodal: "Večino del sem kupil skoraj zastonj."

Najbolj prodajane knjige v aprilu

Najnovejša knjiga Jordana Petersona Onkraj reda je bila po poročanju STA aprila letos deveta najbolj prodajana knjiga v knjigarnah Mladinske knjige in v spletni knjigarni emka.si.