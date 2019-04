Filozofski dvoboj: Žižek in Peterson napolnila dvorano v Torontu

Večina zbranih na prizorišču je pred pričetkom z razburjenjem pričakovala soočenje. Medtem, ko so nekateri imeli svojega favorita, so mnogi prišli brez vnaprejšnjih pričakovanj. Čeprav je Jordan B. Peterson užival prednost domačega terena, je imel tudi slovenski filozof Slavoj Žižek, ki je bil v gosteh, svoje oboževalce in mnogi so se spraševali, kako se bo odrezal proti popularnemu nasprotniku.

Največje gledališče v državi napolnila intelektualna razprava

Srečanje, ki naj bi se začelo ob 19.30 po lokalnem času oziroma ob pol dveh zjutraj po srednjeevropskem času, se je začelo z 20-minutno zamudo. Vodil ga je moderator Stephen Blackwood, ki je izpostavil, kako neobičajno je, da je "največje gledališče v državi napolnila intelektualna razprava". Povedal je, da Žižek in Peterson v prvi vrsti nista politična misleca, vendar se posvečata temam, kot so smisel, resnica in svoboda. Obljubil je "pristno razmišljanje o zahtevnih vprašanjih".

Prvi je nastopil Peterson, ki je začel z besedami, da mu je odrski delavec sporočil, da so bile pri preprodajalcih vstopnice za ta dogodek dražje kot vstopnice za petkovo tekmo Toronto Maple Leafs in Boston Bruins. "Ne vem, kaj naj si mislim o tem," je dodal kanadski klinični psiholog.

Težko pričakovan spopad med Žižkom in Petersonom

Besedni spopad med Žižkom in Petersonom je sicer veljal za enega najbolj pričakovanih dogodkov v akademskem svetu, saj gre za dva ideološko popolnoma različna misleca. Žižek, ki je nedavno praznoval 70 let, velja za enega izmed filozofov z največjo publiciteto v svetovnem merilu. Svoja dela, ki veljajo za akademske uspešnice, objavlja pri najuglednejših svetovnih založbah, leta 2012 pa ga je tednik Foreign Policy uvrstil na lestvico stotih največjih globalnih mislecev.

Kanadski klinični psiholog in profesor psihologije na Univerzi v Torontu Peterson pa razdvaja javnost, odkar je pred nekaj leti postal globalna zvezda. Njegova ključna področja delovanja so psihologija religije in ideološkega verovanja ter ocenjevanje in izboljšava osebnosti in nastopanja. Desnica si ga je izbrala za svojega glasnika, levičarji pa imajo zanj veliko negativnih oznak, med drugim, da je šovinist in rasist.

Pobudo za srečanje ob obisku Ljubljane podal Peterson

Pobudo za srečanje je dal Peterson novembra lani ob promociji dela 12 pravil za življenje v Ljubljani. Dogodek sam je bil sicer po pisanju časnika Delo ekskluzivno komercialno zastavljen. Organizirala ga je globalna korporacija Live Nation Entertainment, ena največjih svetovnih organizatorjev spektaklov, koncertov in drugih prireditev, ki je najela dvorano in pripravila cenik.

V redni prodaji je 3.200 vstopnic pošlo že v nekaj urah, ostalo je nekaj najdražjih, ki so presegle ceno tisoč evrov. Kmalu se je izkazalo, da so bili podjetni tudi preprodajalci, nekaj sto vstopnic se je namreč pojavilo na različnih spletnih straneh po nekajkrat višjih cenah.