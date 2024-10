36-letni borec mešanih borilnih veščin Conor McGregor je nedavno samo za eno tekmo v stavnico vložil milijon dolarjev (910 tisoč evrov) in zaradi pravilne napovedi rezultata zaslužil 200 tisoč dolarjev (182 tisoč evrov). Na omrežju X (nekdanjem Twitterju) je delil vplačano stavo, iz katere je razvidno, da je dobro zaslužil.

If you don’t take risks you won’t drink champagne. @Duelbits #anotherone #winner #bestodds pic.twitter.com/51Fsi0GvdS