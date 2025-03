Connor McGregor v boj za predsednika Irske

McGregor je zapisal, da se je skoraj zanesljivo že odločil za kandidaturo in da je trdno odločen, da bo zastopal interese irskega ljudstva. Ena ključnih točk njegovega programa je boj proti ilegalnim migracijam, zato izpostavlja, da je glas zanj tudi glas za ohranitev identitete naroda.

McGregor pravi, da država potrebuje dejavnega predsednika. "Irska, izbor je tvoj, in to lahek. Glasuj zame in skupaj bomo rešili Irsko," je med drugim zapisal 36-letni nekdanji športni zvezdnik.

Ireland, the choice is yours and it is an easy one. Vote for me as your President and we will SAVE IRELAND TOGETHER! 🇮🇪❤️🙏 https://t.co/tLGdPITwnr