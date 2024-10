West, ki se je leta 2021 preimenoval v Ye, je svojim prijateljem že pred časom namignil, da se namerava ločiti in preseliti v Tokio. S Censori sta se razšla pred nekaj tedni, ko je odpotovala v rodno Avstralijo, da bi preživela čas s svojo družino.

Da je njun zakon v težavah in ga ni mogoče popraviti, so viri blizu para potrdili tudi za New York Post. Ob tem so sicer opozorili, da si raper pogosto premisli, tako da "obstaja možnost, da se to zgodi tudi v tem primeru". Zakaj se zvezdniški par razhaja, ni znano.

V javnosti skoraj neločljiva

Nazadnje so ju videli skupaj prav v kitajski prestolnici. Poročila sta se decembra 2022 in bila od takrat skoraj neločljiva. V zadnjih dveh tednih pa so raperja kar dvakrat opazili samega.

Spoznala sta se leta 2020, ko je Bianca Censori še študirala arhitekturo. West jo je povabil v svoje podjetje Yeezy, zato je študij opustila. Po poroki sta v javnosti vzbujala veliko negativne pozornosti, predvsem zaradi izbire oblačil in raperjevega arogantnega vedenja. Med drugim so jima prepovedali vstop v Benetke in ju prijavili policiji, podjetje Adidas je zaradi Westovih spornih izjav prekinilo sodelovanje z njim, njegova nekdanja asistentka pa ga je obtožila spolnega nadlegovanja.

Kanye West je bil pred tem poročen z resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, s katero imata štiri otroke – 11-letno North, osemletnega Sainta, šestletno Chicago in petletnega Psalma. Ločila sta se leta 2021 po sedmih letih zakona.

Kanye West je že večkrat izrazil podporo Donaldu Trumpu, v svojih izjavah pa je poveličeval tudi Hitlerja. Foto: Guliverimage

