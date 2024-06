Ameriškega raperja Kanyeja Westa je doletela tožba zaradi spolnega nadlegovanja in nezakonite odpustitve. Glede na dokumente, ki jih je pridobil portal Page Six, ga toži nekdanja asistentka Lauren Pisciotta.

Pisciotti so za delo z Westom pri lansiranju znamke Yeezy ponudili milijon dolarjev na leto (918 tisoč evrov), od nje pa zahtevali le, da mu je na voljo 24 ur na dan, kar je sprejela. Pred tem je služila tudi s profilom na platformi OnlyFans, a je raper zahteval, da profil izbriše, in ji na ta račun zvišal plačo na dva milijona dolarjev (1,84 milijona evrov) na leto.

Kot je zapisala v tožbi, naj bi ji kmalu po povišici začel pošiljati vulgarna sporočila, v katerih je opisoval spolna dejanja, ki jih želi doživeti. Pošiljal naj bi ji tudi posnetke spolnih odnosov z drugimi ženskami in intimne fotografije "sedanjih in nekdanjih" zaposlenih v Yeezyju.

Odpravnine ob izgubi službe ni prejela

V tožbi Lauren Pisciotta podrobno opisuje številne incidente s slavnim raperjem. Kot je zapisala, naj bi v pričo nje večkrat masturbiral in jo zaprl v pisarno ter prisilil, da si sleče jopico.

Septembra 2022 je Pisciotta napredovala v vodjo osebja v več Westovih podjetjih in prejela ponudbo za štiri milijone dolarjev (3,67 milijona evrov) na leto. Mesec zatem jo je raper odpustil in ji ponudil tri milijone dolarjev (2,75 milijona evrov) odpravnine. A denarja ni nikoli prejela, kar je tudi eden od razlogov za tožbo. V tožbi zahteva odškodnino zaradi kršitve pogodbe in sovražnega delovnega okolja.

