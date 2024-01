Slavni raper napadel in obračunal z novinarko: Si nora? Jaz sem legenda. #video

Napad na novinarko se je zgodil po tem, ko je slednja Westa vprašala, ali se lahko njegova žena Bianca Censori "svobodno odloča".

Poglejte, kako je Kanye West obračunal z novinarko:

Incident, o katerem je poročal portal TMZ, se je zgodil v ponedeljek, preden se je Kanye West udeležil slovesnosti na hollywoodskem pločniku slavnih, kjer je svojo zvezdo dobil pevec Charlie Wilson.

V incident se je vmešal tudi policist

Novinarka se je Westu, ki je hodil proti pločniku, približala od zadaj in ga vprašala, ali se lahko njegova žena "svobodno odloča, saj se govori, da jo on v celoti nadzoruje". Še preden je uspela dokončati stavek, se je raper obrnil proti njej in ji iz rok iztrgal njen telefon. V nadaljevanju je z novinarko obračunal še verbalno.

Rekel je: "Se ti zdi prav, da hodiš za mano in me sprašuješ tako neumne stvari? Sprašuješ me o ženi in o tem, ali se lahko svobodno odloča. Si nora? Se ti lahko svobodno odločaš ali delaš za podjetje TMZ? Jaz sem legenda, razumeš? Tukaj sem, da podprem Charlieja Wilsona. Ti pa me sprašuješ neumne stvari o moji ženi. To je moja žena, razumeš? Je tvoja služba, da vsakega zvezdnika sprašuješ neumne stvari o njihovih ženah? Povej mi! Se ti zdi prav, da si me vprašala neumne in nespoštljive stvari o moji ženi? Je bilo to narobe ali prav?"

Novinarka se mu je prestrašeno opravičila in rekla, da potrebuje svoj telefon, West pa je nadaljeval: "Ne! Odgovori na moje vprašanje. Zdaj imam jaz tvoj telefon. Me bodo aretirali? Dajte me. Odgovori mi, ali je bilo tvoje vprašanje neumno in nespoštljivo. To si vprašala odraslega superjunaka. Odgovori na moje vprašanje!"

V incident se je vmešal tudi policist, ki je vprašal, kaj se dogaja. Novinarka mu je odgovorila, da želi samo svoj telefon, West pa ni odnehal. Policistu je pojasnil, kakšno vprašanje mu je novinarka postavila. V nadaljevanju jo je vprašal, kakšen je njen naslov in za koga dela, nato pa ji je ponudil, da ji bo plačal dvojno, kot ji plačajo oni. Novinarka se je začela smejati, West pa ji je vrnil telefon in svojemu menedžerju rekel, naj ji sestavi pogodbo. Novinarka se na koncu posnetka Westu zahvali in nasmejana odide.

Kanye West bans wife Bianca Censori from social media for her own ‘protection’: report https://t.co/Fjc8oH46k0 pic.twitter.com/1VDyUt9krM — Page Six (@PageSix) January 30, 2024

Ženi prepovedal uporabo družbenih omrežij

Novinarka je Westa povprašala o govoricah, o katerih je poročal portal Page Six, in sicer da naj bi West svoji ženi prepovedal uporabo družbenih omrežij, da bi se izognila negativnim komentarjem. Njeni bližnji prijatelji so za portal povedali, da je to le še ena poteza, s katero poskuša Kanye "ženo izolirati od vseh".

Nenavadne so tudi oprave, v katerih se je Censorijeva v zadnjem letu pojavljala v javnosti, njeni prijatelji pa menijo, da jih je izbral prav West.

