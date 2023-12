Kontroverzni raper, ki je poveličeval Hitlerja, se je opravičil

46-letnik, ki je nekoč veljal za velikana mode in glasbe, je v preteklosti javno izrekal naklonjenost do nacistov in svoje občudovanje do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

46-letnik, ki je nekoč veljal za velikana mode in glasbe, je v preteklosti javno izrekal naklonjenost do nacistov in svoje občudovanje do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja. Foto: Guliverimage

Ameriški raper Kanye West se je v torek opravičil judovski skupnosti zaradi svojih antisemitskih komentarjev, ki so sprožili ogorčenje in privedli do tega, da so zvezdnika izločili iz dobičkonosnih komercialnih poslov in mu prepovedali dostop do družbenih medijev.

Razlog za trenutek Westovega opravičila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sicer ni jasen, saj so se Westovi najodmevnejši izbruhi zgodili pred več kot letom dni. Bi pa naj njegov novi album Vultures izšel čez dva tedna.

Mednarodna Antidifamacijska liga s sedežem v ZDA je pozdravila torkovo opravičilo, a opozorila, da je West povzročil nepopisno škodo s tem, ko je uporabil svoj ogromen vpliv za "zastrupitev nešteto umov s hudim antisemitizmom in sovraštvom".

Opravičilo je napisal v hebrejščini

"Iskreno se opravičujem judovski skupnosti za kakršnekoli nenamerne izbruhe čustev, ki so jih povzročile moje besede ali dejanja. Moj namen ni bil prizadeti ali žaliti in globoko obžalujem morebitno bolečino, ki sem jo povzročil," je glasbenik v hebrejščini zapisal v izjavi, objavljeni na enem od družbenih omrežij. Kot je še zapisal, je zavezan, da bo začel pri sebi in se učil iz te izkušnje, da bi zagotovil večjo občutljivost in razumevanje v prihodnosti.

Več komentatorjev se je pod izjavo pritoževalo nad tem, da je opravičilo napisano v hebrejščini, ki jo zna brati relativno malo ljudi.

Kanye West, ki se zdaj poklicno imenuje Ye, je v preteklosti šokiral in vznemiril oboževalce z nizom groženj Judom, zaradi česar so se mu odpovedali športni velikan Adidas in številne modne hiše. Prav tako so mu onemogočili dostop do večine družbenih omrežij. 46-letnik, ki je nekoč veljal za velikana mode in glasbe, je v preteklosti javno izrekal naklonjenost do nacistov in svoje občudovanje do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

Preberite tudi: