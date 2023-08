Naši sosedje imajo dovolj: žena slavnega raperja v javnosti skoraj gola #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

West in Censorijeva se v zadnjih mesecih v javnosti pogosto pojavljata v nenavadnih opravah in s tem sprožata številne negativne komentarje. Foto: Profimedia

Partnerico zloglasnega raperja Kanyeja Westa naj bi v Italiji zaradi pomanjkljivih oblačil prijavili polici, poroča britanski tabloid Daily Mail. Avstralska arhitektka Bianca Censori se je po Toskani namreč sprehajala brez modrčka in v oprijetem prosojnem kostimu, s čimer je požela veliko pozornosti in negativnih komentarjev.

46-letni Kanye West, ki je po ločitvi od Kim Kardashian pritegnil veliko pozornosti, in 28-letna Bianca Censori trenutno dopustujeta v italijanski pokrajini Toskana, kjer pa nad njunim obiskom niso navdušeni.

Od pet do deset tisoč evrov denarne kazni

Ko so se njune fotografije pojavile na družbenih omrežjih, so uporabniki sprožili plaz kritik. Menijo namreč, da bi 28-letno Censorijevo italijanske oblasti morale kaznovati zaradi neprimernega načina oblačenja v javnosti in ker je v "konservativni katoliški državi naokrog hodila praktično gola".

Kot poroča omenjeni medij, bi lahko zaradi neprimernih oblačil prejela od pet do deset tisoč evrov denarne kazni.

"Presenetljivo je, da je niso aretirali. Italija je veliko bolj konservativna in v tem primeru bi bilo to upravičeno!" je zapisal eden od uporabnikov družbenega omrežja X. "Upam, da ju bodo Italijani vrgli iz države," pa se je razjezil nekdo drug.

Na turistični spletni strani CIU Travel, ki je specializirana za potovanja v Italiji in Švici, je sicer zapisano, da je v Italiji prepovedano "hoditi naokoli v obleki za na plažo ali, še huje, brez oblek".

West in Censorijeva trenutno dopustujeta v italijanski pokrajini Toskana, kjer pa nad njunim obiskom niso navdušeni. Foto: Profimedia

