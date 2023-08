Umrl italijanski glasbenik Toto Cutugno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je italijanski pevec Toto Cutugno, ki mu je svetovno slavo prinesla pesem L'Italiano iz leta 1983, julija je praznoval 80 let. V spomin občinstva se je vpisal tudi z zmago na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 1990 s pesmijo Insieme (Skupaj), ki jo je zapel ob spremljavi slovenske skupine Pepel in kri.

Italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na pevčevega menedžerja Danila Mancusa, poroča, da je Cutugno umrl v bolnišnici v Milanu, potem ko se je njegovo zdravstveno stanje v zadnjih tednih poslabšalo.

Pesem Insieme, ki jo je Toto Cutugno zapel na evrovizijskem tekmovanju v Zagrebu leta 1990, je postala svojevrstna hvalnica zdajšnji Evropski uniji, saj govori o zbliževanju različnih evropskih narodov in je takrat sovpadala z aktualnimi političnimi dogodki, kot je bil padec železne zavese.

V Italiji je Cutugno veljal za enega od superzvezdnikov in ambasadorja italijanske glasbe po svetu. Na legendarnem festivalu v Sanremu je kot interpret nastopil 15-krat, a zmagal le enkrat. To je bilo leta 1980 s pesmijo Solo noi (Samo mi). Še 15-krat je napisal pesmi za druge udeležence sanremskega festivala.

Cutugno se je staršema, ki sta bila po rodu s Sicilije, v majhnem toskanskem kraju Fosdinovo rodil 7. julija leta 1943. Ob rojstvu so ga poimenovali Salvatore. Kasneje se je družina preselila v ligurijsko mesto La Spezia. Že zgodaj ga je zanimala glasba: naučil se je igrati bobne in harmoniko.

Že v 70. letih minulega stoletja se je uveljavil kot uspešen tekstopisec in je pisal pesmi za glasbene zvezde, kot so Mireille Mathieu, Dalida, Gerard Lenorman in Adriano Celentano.

Leta 1983 je mednarodni preboj dosegel tudi kot pevec; v San Remu je nastopil s pesmijo L'Italiano z znamenitim refrenom Lasciatemi cantare (Pustite mi peti), s katero je na festivalu zasedel četrto mesto, a je pesem postala velika svetovna uspešnica.

Na sanremskem festivalu je zadnjič nastopil leta 2010, od takrat pa se je le redko pojavil v javnosti. Leta 2007 so mu odkrili raka na prostati.