Družina Beckham se je tako kot lansko leto tudi letos odpravila na dopust k našim južnim sosedom Hrvatom. Po poročanju časopisa Jutarnji list so nastanjeni v nekdanjem frančiškanskem samostanu na otoku Lopud, ki so ga pred leti spremenili v luksuzno letovišče.

Zakoncema Beckham sta se na dopustu na Hrvaškem pridružila najmlajša hči Harper in sin Cruz.

David Beckham na otoku Lopud pri Dubrovniku Foto: Guliverimage

Cruz je na svojem profilu na Instagramu že delil nekaj utrinkov z dopusta na Hrvaškem. Kot je razvidno s fotografij, ki jih je objavil, so dan preživeli na jahti.

Beckhama navdušila hrvaška kulinarika

V letovišču, imenovanem Lopud1483, so člani družine Beckham dopustovali že lansko leto. Najem luksuznega kompleksa sicer stane 12 tisoč evrov na noč.

Davida Beckhama, nekdanjega nogometaša, zdaj pa enega od lastnikov ameriškega nogometnega kluba Inter Miami, ki je pred kratkim medse sprejel legendarnega Lionela Messija, je na Hrvaškem lansko leto navdušila predvsem kulinarika. Škampe, gambere in školjke je delil na svojem profilu na Instagramu, kjer ni skrival navdušenja.

Beckhamovi so na Hrvaško prispeli v ponedeljek. Foto: Guliverimage

Samostan so zgradili leta 1483

Victoria Beckham, modna oblikovalka in nekdanja članica skupine Spice Girls, in njen mož David sta pred kratkim praznovala 24. obletnico poroke, skupaj pa imata štiri otroke – 24-letnega Brooklyna, 20-letnega Romea, 18-letnega Cruza in 11-letno Harper.

Kot smo že poročali, so naši južni sosedje nekdanji frančiškanski samostan iz 15. stoletja, ki leži na otoku Lopud pri Dubrovniku, po več letih urejanja spremenili v hedonistično počitniško domovanje, v katerem si lahko gostje privoščijo luksuzni oddih s pogledom na bližnje otoke in Jadransko morje. Samostan so zgradili leta 1483 z namenom kontemplacije, za potrebe zdravljenja in duhovnega življenja patrov.

Samostan, ki želi na otoku Lopud pri Dubrovniku, so zgradili leta 1483 z namenom kontemplacije, za potrebe zdravljenja in duhovnega življenja patrov. Foto: Shutterstock

Preberite tudi: